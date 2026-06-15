Gabon: Lébamba en fête - Pourquoi des centaines de fidèles convergent vers Paris ?

Après un méga concert de louanges qui a fait vibrer les fidèles la veille, la célébration de l'Écodime entre dans sa phase la plus conviviale à Lébamba. Les regards sont tournés vers l'église locale de Paris, point de ralliement des cinq églises de la région synodale Ngounié Sud.

Pour clôturer l'année ecclésiastique 2025-2026, l'Église de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon réunit ses fidèles autour d'activités récréatives, de moments de partage et d'un repas fraternel.

Cette rencontre, placée sous le signe de la communion et de la joie, renforce les liens entre les différentes communautés venues célébrer ensemble les bénédictions de l'année écoulée.

Entre louanges, fraternité et festivités, l'année ecclésiastique de 2025-2026 l'Écodime s'achève dans une ambiance mémorable, laissant aux fidèles un message fort : l'amour 1Jean 4 v 16. L'unité demeure la plus belle des célébrations.