Tunisie: Karaté - Médaille de bronze pour Wafa Mahjoub à la Premier League de Rabat

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Wafa Mahjoub a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des -61 kg à l'issue des épreuves de la Karate One Premier League disputées dimanche à Rabat, en battant la Japonaise Sawaki Mana (11-4).

Mahjoub s'était inclinée en demi-finale face à la Marocaine Sawsane Ben Chabab, future finaliste de la compétition derrière la Française Monica Arzoumanian. Sur son parcours vers le dernier carré, la Tunisienne avait terminé en tête du groupe 6 après avoir battu l'Égyptienne Noursine Ali et la Lettone Gervisa Peta, et fait match nul contre la Bélarusse Maria Azarava. Elle avait ensuite éliminé l'Allemande Douaa Rabhi en quart de finale.

Pour rappel, la Karate One Premier League se déroule en plusieurs étapes annuelles. La sélection tunisienne a participé cette année aux étapes d'Istanbul et de Rome, mais a manqué celle de Leshan (Chine). La dernière étape se déroule actuellement à Rabat.

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