Tunisie: Moustiques ? Cette plante pourrait aider à les éloigner pendant l'été

Avec l'arrivée de la saison estivale en Tunisie, la prolifération des moustiques redevient un enjeu de santé et de confort quotidien, touchant particulièrement les zones urbaines, côtières et humides. Face à cette situation, de plus en plus de familles se tournent vers des solutions naturelles, dont la citronnelle, une plante reconnue pour ses propriétés répulsives.

La citronnelle (Cymbopogon), également appelée citronnelle de Java, est largement utilisée en Tunisie et dans de nombreux pays à travers le monde sous différentes formes : huiles essentielles, bougies, sprays ou encore plantes décoratives. Elle est appréciée pour sa capacité à repousser temporairement les moustiques et à masquer les odeurs corporelles qui les attirent.

Des études scientifiques ont montré que les composés actifs de la citronnelle, notamment le citronellal, possèdent un effet répulsif réel sur les moustiques. Toutefois, cet effet reste généralement limité dans le temps et dépend de la concentration utilisée ainsi que du mode d'application.

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En pratique, la citronnelle est surtout considérée comme une solution complémentaire aux méthodes de protection classiques, et non comme un moyen de prévention totalement efficace à elle seule. Son utilisation s'inscrit ainsi dans une approche globale de protection contre les piqûres, notamment en période de forte activité des moustiques, qui peuvent affecter aussi bien les adultes que les enfants.

En Tunisie, où les températures estivales favorisent la présence accrue des moustiques, notamment dans certaines zones côtières et humides, l'intérêt pour les alternatives naturelles connaît une hausse notable. La citronnelle s'impose ainsi comme une option accessible et populaire, en particulier dans les foyers recherchant des solutions moins chimiques. Les spécialistes de santé rappellent toutefois que la protection contre les moustiques repose sur un ensemble de mesures combinées, incluant l'utilisation de répulsifs adaptés, la réduction des eaux stagnantes et la protection des habitations.