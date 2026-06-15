Tunisie: Le ministre togolais des Affaires étrangères en visite de travail et d'amitié au pays

À l'invitation de Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Pr. Robert Dussey, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et des Togolais de l'Extérieur, effectue une visite de travail et d'amitié en Tunisie du 14 au 16 juin 2026.

Le ministre tiendra une séance de travail élargie avec son homologue togolais, consacrée à l'examen de l'état de la coopération entre les deux pays ainsi qu'aux perspectives de son renforcement et de son développement dans divers domaines. Les discussions porteront également sur un échange de vues concernant les principales questions et enjeux d'actualité aux niveaux africain et international.