Sénégal: Vers la création d'une agence nationale du sang (Directeur CNTS)

Dakar — Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) travaille à sa mue en une agence autonome chargée de piloter l'ensemble de la politique transfusionnelle du Sénégal, en collaboration avec le Bureau Organisation et Méthodes (BOM), a-t-on appris de son directeur, Daouda Seck.

"Notre objectif est de transformer le statut du CNTS pour aller vers une agence qui va être autonome et pourra gérer toute la politique transfusionnelle au niveau du Sénégal", a notamment déclaré docteur Seck.

Il s'entretenait avec l'APS, en prélude de la Journée mondiale des donneurs de sang, commémorée dimanche.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette commémoration vise à "remercier les donneurs volontaires et non rémunérés pour leurs contributions qui sauvent des vie".

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La Journée mondiale des donneurs de sang a aussi été instituée "pour mettre en lumière la responsabilité des gouvernements et des autorités sanitaires d'investir dans des systèmes de transfusion solides qui soutiennent le don volontaire, l'accès équitable et des pratiques transfusionnelles sûres".

Selon le docteur Daouda Seck, "la réforme voulue, prévoit notamment la mutation du CNTS en Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Dakar, dans le cadre d'un dispositif national reposant sur plusieurs centres régionaux".

Il a également indiqué que dans le cadre de cette réflexion, une mission de benchmarking - démarche d'analyse comparative - a été effectuée au Maroc, qui a transformé, en 2023, son Centre national de transfusion sanguine en Agence marocaine du sang et de ses dérivés.

"Le projet de mutation du CNTS en agence a déjà fait l'objet d'un rapport élaboré avec l'appui du BOM, tandis qu'une feuille de route a été définie avec la Delivery Unit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, afin de doter le Sénégal d'un cadre institutionnel plus performant", a-t-il fait savoir.

En attendant, le CNTS poursuit sa politique de décentralisation des services de transfusion sanguine, a déclaré le docteur Daouda Seck, soulignant qu'après l'inauguration du CRTS de Kaolack en décembre 2025, les centres de Matam et de Louga devraient compléter le dispositif national.

Dans ce sens, a-t-il dit, un projet soumis à la Banque mondiale prévoit la construction de trois autres centres régionaux, ce qui permettrait au Sénégal de disposer de sept CRTS à l'horizon 2028.

L'objectif visé est de renforcer "l'accessibilité aux produits sanguins" et d'accorder davantage d'autonomie aux structures de transfusion à travers le pays, a relevé le directeur du CNTS.

Selon lui, le Sénégal doit mobiliser entre 50 000 et 55 000 dons de sang supplémentaires pour atteindre le seuil minimal de 10 dons pour 1000 habitants recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).