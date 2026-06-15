Afrique: Salah et les Pharaons d'Egypte, destin et combat liés

Dakar — Le capitaine de l'Égypte, Mohamed Salah, célèbre ce lundi son 34e anniversaire avec l'espoir de recevoir le plus beau des cadeaux : une première victoire des Pharaons dans une Coupe du monde face à la Belgique, pour leur entrée en lice dans la compétition.

L'ancien attaquant de Liverpool demeure l'un des principales armes de la sélection égyptienne dans cette rencontre du groupe G.

Les Pharaons affrontent les Diables rouges à partir de 21h GMT, dans une rencontre comptant pour la première journée du groupe G, qui loge également l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Les joueurs d'Hossam Hassan se présentent avec un bilan de deux nuls et cinq défaites lors de leurs sept dernières rencontres au Mondial.

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Âgé de 34 ans ce jour, Mohamed Salah aborde cette compétition avec le statut de figure emblématique du football africain et de leader incontesté de la sélection égyptienne. Fort d'une riche expérience acquise au plus haut niveau européen, il demeure l'un des joueurs les plus influents du continent.

Formé en Égypte avant son départ précoce vers l'Europe, Salah a su progressivement bâtir une carrière exceptionnelle, de l'avis unanime des observateurs.

Après un passage en Suisse (FC Bâle) et en Italie (Fiorentina, AS Rome), il a atterri en Angleterre, où il s'est imposé comme l'une des plus grandes stars du football mondial sous les couleurs de Liverpool, avec lequel il a remporté plusieurs trophées majeurs, dont la Ligue des champions (2019) et la Premier League (2020-2025).

Il avait auparavant porté les couleurs de Chelsea en 2015, où il avait peiné à exprimer tout son talent.

Salah a également été 4 fois meilleur buteur du championnat d'Angleterre (2018, 2019, 2022, 2025).

Il compte désormais 117 sélections et 67 buts en équipe nationale d'Egypte, et a participé une fois à la Coupe du monde (Russie 2018).

Sous les couleurs du club des Reds, l'international égyptien s'est distingué par son efficacité offensive, sa régularité et son sens du but.

Après neuf années historiques passées au club, l'attaquant égyptien a publié un message vidéo émouvant sur ses réseaux sociaux en mars dernier, pour faire ses adieux aux supporters des Reds et officialiser son départ de Liverpool à la fin de la saison.

Sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à faire la différence dans les moments importants en font un élément essentiel du dispositif offensif de la sélection égyptienne.

Avec les Pharaons, Mohamed Salah totalise plus de 100 sélections et figure parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale égyptienne (66 buts).

Il a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des nations (2017-2019-2021-2023-2025), sans en gagner aucune. Il a aussi pris part à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Salah a été élu "Joueur du mois" en Premier League à sept reprises, un record qu'il partage avec Sergio Aguero et Harry Kane, selon le site Internet de la FIFA.

Avec 20 buts, Salah est le meilleur buteur africain de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du monde.

Capitaine de la sélection égyptienne, il est considéré comme le principal leader du vestiaire des Pharaons et demeure une source d'inspiration pour la nouvelle génération de joueurs égyptiens.

Son pays compte sur lui pour guider une génération déterminée à marquer l'histoire du football égyptien.

Aux côtés de joueurs talentueux comme Omar Marmoush, Mohamed Salah constitue le premier pilier de la sélection égyptienne en quête d'un parcours mémorable au Mondial 2026.