Sénégal: Saint-Louis - Quatre morts dans l'effondrement d'un immeuble (Source sécuritaire)

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Quatre morts ont été dénombrés à la suite de l'effondrement d'un immeuble de deux étages (R+2) à Pikine, un quartier de la ville de Saint-Louis (nord) dans la nuit de dimanche à lundi, a appris l'APS de source sécuritaire.

Outre les quatre morts, le bilan fait état de deux blessés graves et de deux autres légers évacués à l'hopital régional pour des soins.

Des éléments des sapeurs-pompiers et du Groupement mobile d'intervention (GMI) étaient présents sur les lieux du drame, lundi matin, pour sécuriser les lieux et raser le bâtiment à l'aide d'une pelle mécanique.

Selon une source sécuritaire, le commandant Diallo du Groupement d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Saint-Louis fera un point de situation avec la presse.

Lire l'article original sur APS.

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