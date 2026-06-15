Sénégal: Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô reçu par le Khalife général des Tidianes

Tivaouane — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a été reçu, dimanche à Tivaouane, par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, dans le cadre d'une visite placée sous le signe du dialogue, de la paix et de la cohésion nationale.

Lors de cette audience, les échanges ont porté sur les enjeux liés à la stabilité du pays, au renforcement de l'unité nationale, ainsi qu'aux perspectives de développement économique et social du Sénégal.

Le Khalife général des Tidianes a, à cette occasion, formulé des prières pour un Sénégal uni, prospère et préservé de la division. Il a également réaffirmé son attachement aux valeurs de dialogue, de concorde et de cohésion sociale qu'il ne cesse de promouvoir.

Au terme de l'entretien, le chef du Gouvernement s'est recueilli à la Zawiya El Hadji Malick Sy, haut lieu de spiritualité de la confrérie tidiane à Tivaouane.