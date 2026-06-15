Afrique: Sénégal-France, un 'top rendez-vous', selon Moussa Niakhaté

Dakar — La rencontre entre le Sénégal et la France, prévue ce mardi, lors de la première journée du groupe I à la Coupe du monde, s'annonce comme un "top rendez-vous" que les Lions auront à coeur de remporter pour rééditer l'exploit de leurs aînés de 2002, a déclaré le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté.

Cette rencontre, "c'est surtout un top rendez-vous. Après, au niveau simplement sportif, ce n'est pas un meilleur match pour rentrer dans cette coupe du monde face à cette magnifique équipe", a-t-il dit dans un entretien avec la chaîne sportive qatarie Bein sports.

Les Lions du Sénégal, arrivés jeudi dans leur camp de base dans le New Jersey, continuent de peaufiner leur préparation en en vue de leur entrée en lice face à la France, mardi.

Cette rencontre est prévue, au stade MetLife du New Jersey.

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En 2002, le Sénégal avait battu (1-0) la France en match d'ouverture de la Coupe du monde coorganisée par la Corée du Sud et le Japon.

"On va faire tout pour gagner et réitérer l'exploit d'il y a 25 ans", a indiqué Moussa Niakhaté, né en France, évoquant un match "particulier" face aux Bleus,

"Parce qu'il y a beaucoup de binationaux. Beaucoup de joueurs sont nés en France. Il y a beaucoup d'amis avec qui on a joué en club ou qu'on a affrontés à plusieurs reprises", a expliqué le défenseur central de l'Olympique de Lyonnais (élite française).

Six joueurs sur les 26 de l'effectif du Sénégal pour la Coupe du Monde ont d'abord brillé avec les sélections jeunes de la France avant de choisir de représenter leur pays d'origine.

à l'occasion du match comptant pour la phase de poule du Mondial 2026, Yehvann Diouf, Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr, Pape Guèye, Habib Diarra et Ibrahima Mbaye vont croiser le fer avec d'anciens partenaires côtoyés dans les sélections de jeunes de l'équipe de France.

Nés pour la plupart en France, comme Moussa Niakhaté, Iliman Ndiaye, Antoine Mendy et Edouard Mendy, ces joueurs binationaux ont opté pour le Sénégal après avoir fréquenté les équipes jeunes de l'Hexagone.

Certains des pensionnaires de l'équipe nationale sont passés par des clubs français s'ils ne sont pas nés en France, à l'image du sélectionneur national, Pape Thiaw.

Le Sénégal et la France sont logés dans le groupe I, en compagnie de la Norvège et de l'Irak.