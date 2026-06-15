Afrique: Sénégal-France, retrouvailles fraternelles et fratricides

Bruxelles — La rencontre devant opposer le Sénégal à la France, mardi, pour le compte de la première journée de la Coupe du monde dans le groupe I, sera l'occasion de belles retrouvailles entre joueurs sénégalais et français partenaires en club, un détail qui donne à cette rencontre les allures d'un combat fratricide.

Le jeune attaquant sénégalais du Paris Saint-Germain (élite française), Ibrahima Mbaye, va ainsi retrouver ses partenaires Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désire Doué, Zaire Emery et Lucas Hernandez.

Avec ces protégés de Didier Deschamps, Ibrahima Mbaye a décroché, le 30 mai dernier, sa deuxième Ligue des champions dans les rangs du PSG, qui remporte cette compétition-reine la deuxième fois d'affilée.

Né le 24 janvier 2008 à Trappes, dans les Yvelines, Ibrahim Mbaye a été formé au Paris Saint-Germain.

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Il a porté les couleurs de la France dans les petites catégories, avant d'opter pour les Lions du Sénégal.

Comme Ibrahima Mbaye, l'attaquant de Crystal Palace (élite anglaise), Ismaël Sarr va croiser ses coéquipiers Maxence Lacroix et Jean-Louis Mateta, avec lesquels il a remporté la Ligue Europa Conférence, le 27 mai dernier.

Ismaila Sarr, meilleur joueur de la saison de Crystal Palace, va disputer sa troisième Coupe du monde d'affilée avec le Sénégal.

Les deux sénégalais du Bayern Munich (élite allemande), Bara Sapoko Ndiaye et Nicolas Jackson, sont partenaires en club de Michaël Olisé et Dayot Upamecano, deux éléments importants pour l'attaque et la défense des Bleus respectivement.

Sapoko Ndiaye et Jackson ont remporté cette saison le championnat d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich, des résultats auxquels ont grandement contribué Olisé et Upamecano.

La rencontre entre la France et le Sénégal sera marquer les retrouvailles entre les deux internationaux sénégalais de l'AS Monaco (élite française) - Lamine Camara et Krépin Diatta - et leur coéquipier Maghnes Akliouche.

L'ancien capitaine des moins de 17 ans français, Mamadou Sarr, va de son côté croiser Malo Gusto, son partenaire à Chelsea.

Apres un passage chez les Bleuets, le fils de l'ancien international sénégalais Papa Sarr a rejoint la tanière des Lions en fin 2025.

Il va découvrir la Coupe du monde après avoir décroché sa première Coupe d'Afrique des nations en janvier dernier.

Idrissa Gana Guèye et Kylian Mbappé ont partagé le même vestiaire au Paris Saint-Germain avant de signer pour Everton et le Real Madrid respectivement, de même Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly ont joué ensemble avec Ngolo Kanté à Chelsea, avant de rejoindre tous les trois d'autres horizons.....

Il y a aussi que le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, va retrouver, à l'occasion de cette rencontre, son ancien coach Lions Guy Stéphan, actuel sélectionneur adjoint des Bleus qui a dirigé l'équipe nationale du Sénégal de 2003-2005.

Le technicien français avait pris les rêves du Sénégal été nommé après l'épopée glorieuse des Lions du football lors du Mondial 2002.

Guy Stephan avait été limogé à la suite résultats jugés insuffisants dans le cadre des qualifications combinées pour la Coupe du monde 2006 et à la Coupe d'Afrique des nations de cette année-là.

Stephan est resté malgré tout un grand amoureux du Sénégal qu'il considère comme son deuxième pays.