Afrique: FIFA - Omar Aran percevra sa prime malgré son absence du Mondial

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé d'accorder la prime de participation à la Coupe du monde à l'arbitre somalien Omar Aran, malgré son absence des rencontres du tournoi, selon des informations médiatiques publiées ce dimanche.

Cette décision intervient après l'interdiction d'entrée aux États-Unis dont a fait l'objet le directeur de jeu, ce qui l'a empêché de participer à la compétition. Selon les mêmes sources, les arbitres de la Coupe du monde ne connaissent pas à l'avance le montant exact de leur rémunération, celle-ci étant versée après la fin du tournoi. Toutefois, des estimations évoquent une somme avoisinant les 100 000 dollars pour les officiels sélectionnés pour le Mondial.

Par ailleurs, il est rappelé que l'Union des associations européennes de football (UEFA) avait désigné Omar Aran pour officier lors de la Supercoupe d'Europe, opposant le Paris Saint-Germain à Aston Villa, prévue au mois d'août prochain.

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