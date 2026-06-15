Tunisie: 4 735 migrants subsahariens ont bénéficié du retour volontaire depuis juillet 2025

Le superviseur général du camp du kilomètre 21 à El Amra (gouvernorat de Sfax) a souligné que « le nombre de migrants irréguliers subsahariens ayant bénéficié du programme de retour volontaire a atteint 4735 personnes » et ce, depuis le lancement des premières opérations le 7 juillet 2025 et jusqu'à aujourd'hui, 14 juin 2026.

Il a indiqué, dans une déclaration à la TAP que 226 migrants subsahariens bénéficieront du retour volontaire vers leur pays d'origine au cours de la période allant de samedi 13 juin, jusqu'à mardi 16 juin courant. Il a affirmé que le camp du kilomètre 21 à El Amra accueille actuellement 574 migrants irréguliers, dans le cadre du projet d'intervention humanitaire pour le retour volontaire, en attente de finalisation des procédures de retour, ou de confirmation de la date du vol.

D'autre part, le superviseur général a indiqué qu'un nouveau groupe en provenance des gouvernorats de Nabeul et Sousse devrait rejoindre le camp du kilomètre 21 aujourd'hui, notant que les dossiers des migrants seront préparés et transmis aux ambassades des pays concernés. À noter que 51 migrants irréguliers d'Afrique subsaharienne ont quitté, dimanche, la Tunisie, vers leurs pays d'origine.