Afrique: Veille sanitaire - Tunis, capitale du continent

Parallèlement à la mobilisation officielle et citoyenne afin d'offrir des soins de qualité à tous les Tunisiens là où ils résident et parfois à titre gratuit, les initiatives se poursuivent dans le but de seconder l'effort gouvernemental en matière de santé. Tunis accueille également demain, 15 juin, un forum international sur la résistance de l'Afrique en matière de santé publique.

Il est une tradition humanitaire d'une valeur inestimable qui a vécu à l'occasion de la décennie noire et qui reprend depuis quelques mois. Il s'agit des caravanes sanitaires pluridisciplinaires organisées périodiquement sous les auspices du ministère de la Santé, avec la participation des associations de la société civile chargées du soutien à la veille sanitaire du département et en contribution directe, spontanée et gratuite de plusieurs centaines de médecins spécialisés dont les consultations sont très chères dans les cliniques privées, mais qui sont fournies gratis aux citoyens des zones rurales.

Ainsi, le bureau local de l'Organisation de l'éducation et de la famille (OTE) organise, le dimanche 28 juin, en partenariat avec le groupe Médecine et chant (Tarab) et le village touristique Essanabr à Borj Cédria, une caravane sanitaire au profit des citoyens de la région, qui bénéficieront gratuitement de consultations et des médicaments qui leur sont prescrits.

L'initiative est d'autant plus à saluer à sa juste valeur qu'elle intervient en soutien agissant à l'effort national entrepris par l'Etat en matière de veille sanitaire durable offerte aux Tunisiens partout dans le pays, plus particulièrement dans les zones dites encore en besoin d'assistance et de sollicitude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La même initiative se tient également en soutien à l'effort fourni par le ministère de la Santé dans le domaine de la mutation continue que connaissent plusieurs hôpitaux régionaux ou locaux, voire des dispensaires qui sont élevés régulièrement à un statut supérieur, dans le but de parer aux manquements constatés dans beaucoup d'unités sanitaires à travers le pays. Et aussi dans le but d'offrir aux Tunisiens, toutes catégories sociales confondues, des soins de qualité, là où ils se trouvent sans qu'ils soient obligés de parcourir une centaine de kilomètres ou plus pour espérer avoir un rendez-vous avec un spécialiste ou un lit dans un établissement hospitalier.

La politique sanitaire appliquée par le gouvernement, notamment au niveau logistique, et en dépit de l'émigration de nos médecins, le plus souvent avec la complicité de certaines régions malveillantes, commence à porter ses fruits et à permettre à l'hôpital public de recouvrer son image rayonnante auprès de l'opinion publique nationale et aussi auprès de plusieurs pays d'Afrique, du monde arabe et même des Etats-Unis et d'Europe qui ne cessent d'exprimer leur volonté de profiter de l'expertise du médecin tunisien.

Et c'est bien dans ce sillage que l'on peut inscrire le Forum-Tunisie-Afrique pour la résistance et l'équité dans le domaine de la santé publique qui doit se tenir le lundi 15 juin à Tunis et qui enregistrera la participation d'experts, de chercheurs et de représentants d'institutions mondiales, dont en premier lieu l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les invités de la Tunisie auront à plancher sur des questions comme la sécurité sanitaire, les préparatifs en vue d'affronter les crises et le renforcement des capacités des systèmes sanitaires à faire face aux risques et aux imprévus.

Le choix de la Tunisie pour abriter ce rendez-vous international de réflexion témoigne de la confiance que le monde de la médecine place en le génie tunisien et de ses attentes légitimes à la naissance d'une déclaration ou d'un pacte d'avenir pour l'avenir de l'Afrique.