Cote d'Ivoire: À Abidjan, un baccalauréat dans l'incertitude pour les candidats «déguerpis»

Les épreuves du baccalauréat commencent ce lundi 15 juin 2026 en Côte d'Ivoire. Près de 330 000 candidats vont plancher sur les épreuves écrites ce lundi. Un examen dans des conditions difficiles pour plusieurs centaines d'élèves de Terminale qui vivaient dans les quartiers récemment démolis dans plusieurs communes d'Abidjan. Illustration près du phare de Port-Bouët, une zone en partie déguerpie il y a moins d'une semaine.

En Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du baccalauréat démarrent ce lundi 15 juin 2026. Mariam, âgée de 20 ans, se dit paniquée. Alors qu'elle passait les oraux de son bac de comptabilité, des bulldozers ont rasé sa maison.

« J'ai fini vers midi, treize heures. Tout d'un coup, j'ai vu une dame qui courait, elle m'a dit que les machines arrivaient vers notre quartier, témoigne-t-elle. J'ai couru pour retrouver mon père. J'ai commencé à pleurer quand j'ai vu les machines. J'ai perdu mes uniformes "bleu-blancs", mes cahiers, toutes mes affaires. »

« Tout le monde est traumatisé »

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L'élève de terminale a trouvé refuge chez une voisine, avec cinq autres camarades de classe. Ils sont 18 au total à partager deux chambres et un salon. Ramatou les accueille. Pour cette dame, les révisions sont impossibles dans ces conditions.

« Tout le monde est traumatisé, le travail c'est pas trop ça. Pour moi, il y a trop de bruit, on n'arrive pas à dormir. Ils n'arrivent pas à travailler », rapporte-t-elle.

La mairie de Port-Bouët a mis en place une cellule pour soutenir les candidats aux examens issus des quartiers démolis. Environ 130 se sont manifestés. Beaucoup ont préféré partir, indique Manuel Danhi, l'un des membres de cette cellule.

« Ces familles se sont retrouvées dans d'autres communes comme Yopougon ou Abobo, explique-t-il. Ça fragilise les enfants, parce que, pour un enfant, quitter Yopougon jusqu'au lycée municipal de Port-Bouët, franchement c'est vraiment pas facile...»

La mairie de Port-Bouët veut faciliter le transport vers les centres d'examen pour les élèves déguerpis, mais également leur permettre de composer en « civil » (les lycéens portent des uniformes en Côte d'Ivoire, NDLR) en lien avec la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan-Sud (DREN). La municipalité dit par ailleurs travailler avec cette même direction régionale pour organiser des épreuves de rattrapage pour les élèves déguerpis.

Autre initiative du ministère ivoirien de la cohésion nationale : des numéros d'appel ont été mis en place pour permettre aux élèves qui ont perdu leurs papiers et leurs convocations de se faire connaître pour passer les examens.