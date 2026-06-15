Tunisie: Coupe du monde 2026 - Le pays se saborde et offre la victoire à la Suède

Pour leur entrée en lice dans ce Mondial 2026, les hommes de Sabri Lamouchi ont sombré face à la Suède (5-1) à Monterrey. Trop fébriles défensivement, les Aigles de Carthage ont offert plusieurs buts à leurs adversaires, qui en ont profité pour prendre seuls la tête du groupe F. Cette défaite complique déjà la course à la qualification pour les Tunisiens, qui doivent encore affronter le Japon et les Pays-Bas.

Les choses n'auraient pas pu plus mal commencer à l'Estadio BBVA de Monterrey pour les Aigles de Carthage. Malgré une grosse intensité mise d'entrée, les hommes de Sabri Lamouchi se font punir dès la 7e minute. Trouvé en profondeur, Aleksander Isak bute sur Abdelmouhib Chamakh, qui repousse le ballon des poings dans les pieds de Viktor Gyökeres. L'attaquant d'Arsenal voit sa frappe sauvée sur la ligne par Talbi avant que le ballon ne revienne sur Yasin Ayari à l'extérieur de la surface. Le milieu de terrain ne se pose pas de questions et envoie une lourde frappe dans le but vide (1-0).

Un but que ne célèbre pas le joueur de 18 ans. Né d'un père tunisien mais ayant choisi de représenter la Suède, Ayari s'excuse à plusieurs reprises après son ouverture du score. Tout un symbole des difficultés de la fédération tunisienne à attirer les binationaux, contrairement à d'autres sélections africaines.

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Trop approximatifs devant, en témoigne cette passe en profondeur de Saad pour Slimane donnée trop tardivement et signalé hors-jeu (13e), les Tunisiens finissent par se faire punir en contre-attaque. Trouvé en pivot au milieu de terrain, Gyökeres lance Isak dans la profondeur sur le côté gauche. Aux abords de la surface, le buteur suédois élimine Talbi, frappe du pied droit et profite d'une nouvelle faute de main de Chamakh pour faire le break (2-0, 30e).

Il faut attendre la 43e minute pour voir enfin une réaction tunisienne. Monté aux avant-postes sur une longue touche, Hannibal Mejbri adresse un excellent centre côté droit sur la tête d'Omar Rekik au premier poteau. Sa tête décroisée termine dans le petit filet opposé et relance les siens avant la pause (2-1).

Que d'erreurs défensives...

Le calice jusqu'à la lie en seconde période. Alors que Chamakh effectue une courte relance vers Elyes Skhiri, le capitaine tunisien, trop attentiste, se fait subtiliser le ballon par Isak aux abords de la surface. Après un tacle désespéré sans conséquence, l'attaquant de Liverpool sert Gyökeres. Seul dans la surface, ce dernier ajuste facilement le gardien tunisien (3-1, 59e).

En fin de match, Mattias Svanberg, entré quelques secondes plus tôt, est à la réception d'un coup franc dévié par Isak et marque sur son premier ballon pour enterrer les derniers espoirs tunisiens (4-1). Et dans le temps additionnel, Yacin Ayari, encore lui, profite d'une nouvelle erreur tunisienne avec cette perte de balle d'Ismaël Gharbi pour inscrire un doublé d'une superbe frappe, qu'il célèbrera cette fois.

Les changements ne changeront rien pour des Tunisiens en manque d'idées, incapables de cadrer le moindre tir en seconde période. Cette lourde défaite pourrait déjà coûter très cher aux hommes de Sabri Lamouchi. Dans ce groupe F, il faudra désormais réaliser un exploit contre le Japon ou les Pays-Bas, qui se sont neutralisés plus tôt dans la journée (2-2), pour espérer poursuivre l'aventure dans ce Mondial 2026.