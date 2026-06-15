L'Assemblée générale des Secrétaires généraux de coordination du Parti Socialiste (PS), organisée samedi à la Maison du Parti, s'est tenue dans un climat particulièrement tendu, révélateur des profondes divergences qui traversent actuellement la formation politique. Malgré les incidents qui ont perturbé la rencontre, les responsables présents ont réaffirmé leur soutien à la secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, et appelé au rassemblement des militants autour de la relance du parti.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, les Secrétaires généraux de coordination ont renouvelé leur « confiance pleine et entière » à la dirigeante socialiste, saluant les initiatives engagées pour le redressement, le rassemblement et le rayonnement du PS. Ils ont également insisté sur la nécessité de préserver l'unité, la cohésion et la stabilité du parti, tout en renforçant son implantation sur l'ensemble du territoire national.

Mais cette démonstration de soutien n'a pas réussi à masquer les fortes tensions qui ont marqué la journée. Dès l'ouverture des travaux, la Maison du Parti a été le théâtre d'affrontements entre militants appartenant à différentes sensibilités. L'arrivée de Alioune Ndoye, accompagné notamment de Serigne Mbaye Thiam et de leurs partisans, a provoqué une vive altercation autour des conditions d'accès à la salle de réunion.

Les contestations portant sur le filtrage des entrées ont rapidement dégénéré. Des échanges verbaux ont laissé place à des jets de pierres, des bris de vitres et à l'utilisation de gaz lacrymogènes, obligeant les organisateurs à suspendre les travaux. Les incidents ont illustré la fracture grandissante entre les partisans de la direction actuelle et ceux qui contestent sa gestion du parti.

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Alioune Ndoye a dénoncé un dispositif de sécurité qu'il juge contraire aux principes d'ouverture du PS. Selon lui, aucun militant ne devrait être empêché d'accéder à la Maison du Parti. Il a également salué la mobilisation de ses partisans, estimant qu'elle a permis de faire entendre leur opposition à ce qu'ils considèrent comme une confiscation du débat interne.

Face à ces événements, l'Assemblée générale élargie des coordinations a condamné « avec la dernière énergie » les actes de violence, de vandalisme et de provocation survenus lors de la rencontre. Les participants ont demandé l'application rapide de sanctions contre les auteurs de ces troubles afin de préserver la discipline et la stabilité de la formation socialiste.

Au-delà des incidents, cette journée a mis en lumière les défis auxquels le Parti Socialiste est confronté. Entre volonté affichée de relance et luttes d'influence internes, le PS apparaît plus que jamais à la croisée des chemins. Les responsables réunis à Dakar ont ainsi lancé un appel solennel à l'ensemble des militants pour privilégier l'intérêt supérieur du parti et œuvrer à son renouveau dans un esprit de dialogue et de responsabilité.