Sénégal: Crise institutionnelle et sociale - Le RIS-Alwahda envisage de rencontrer les acteurs pour favoriser l'apaisement

En réunion hier, dimanche 14 juin, à l'occasion d'une journée de partage et de réflexion consacrée aux enjeux politiques, économiques et sociaux du Sénégal, le Rassemblement Islamique du Sénégal Alwahda (RIS-Alwahda) a exprimé sa vive préoccupation face à la crise institutionnelle que traverse le pays. Placée sous le thème « Le Sénégal à la croisée des chemins : diagnostic d'un projet de société en crise », cette rencontre a permis aux responsables du mouvement de dresser un état des lieux de la conjoncture nationale et de proposer des pistes de sortie de crise.

Face à la presse, Mouhamadou Lamine Gaye, président de la Coordination régionale (CRD) du RIS-Alwahda de la Jama'atou Ibadou Rahmane du Sénégal, a souligné que les populations vivent actuellement dans des conditions particulièrement difficiles. Selon lui, le pays est confronté à une crise politique et institutionnelle dont les effets se répercutent sur l'ensemble de la nation.

« Tout le monde constate cette crise, elle ne peut être niée. L'objectif est de comprendre comment les crises politiques au sommet de l'État se sont construites au fil du temps, mais surtout comment les prévenir, y remédier et dégager des perspectives pour éviter qu'elles ne paralysent à nouveau la vie nationale », a-t-il déclaré.

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Interrogé sur l'attitude que doivent adopter les membres du RIS-Alwahda dans ce contexte, M. Gaye a plaidé pour une démarche responsable et constructive. Il a insisté sur la nécessité d'une implication active de tous les citoyens afin de favoriser l'émergence de solutions consensuelles. « Il ne s'agit pas de neutralité, mais de responsabilité. Lorsque la crise éclate, tout le monde en souffre. Il faut travailler à contenir les tensions et à créer des espaces de convergence entre les institutions et toutes les composantes de la nation », a-t-il expliqué.

Au-delà des prises de position publiques, le responsable religieux a annoncé que le mouvement pourrait prochainement engager des concertations avec différents acteurs du pays. « Nous n'excluons pas de rencontrer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques, religieux ou issus de la société civile. Dans les semaines ou les mois à venir, il n'est pas exclu que la Jama'atou Ibadou Rahmane entreprenne des échanges afin de contribuer à l'apaisement du climat et à la recherche de solutions durables », a-t-il indiqué.

Sur le plan social, Mouhamadou Lamine Gaye a également alerté sur la montée des discours de haine dans l'espace public. Il a dénoncé les tensions véhiculées à travers certains médias et réseaux sociaux, estimant qu'elles menacent la cohésion nationale. Le RIS-Alwahda appelle ainsi au renforcement des valeurs de vivre-ensemble, d'hospitalité et de fraternité qui ont longtemps constitué le socle de la stabilité sénégalaise.

« Les crises naissent souvent de discours de division. Il est impératif de préserver l'unité nationale et de restaurer la confiance entre les différentes composantes de la société », a-t-il conclu.