Afrique: Coupe du monde 2026/Sénégalo - France ce mardi - Veillée d'armes pour les Lions

L'équipe du Sénégal affûte ses armes en vue de son premier rendez-vous du mondial contre la France mardi soir (19h). Sous la conduite de Pape Thiaw et de son staff technique, ils ont peaufiné ce week-end à New Jersey, les derniers réglages et poursuivi leur montée en puissance. A trois jours de leur début et de ce duel tant attendu contre les vice-champions du monde, l'incertitude continue de planer sur certains cadres. Il s'agit notamment de Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye qui, selon les échos en provenance de leur camp de base, ne sont toujours pas à 100 %.

Les Lions du Sénégal ont effectué samedi leur deuxième séance d'entraînement depuis leur arrivée dans le New Jersey, dans le cadre de leur préparation et leur entrée en lice contre la France, ce mardi 16 juin, au stade de New York (19h0). Organisée au complexe sportif de l'Université de Rutgers, cette séance s'est déroulée à huis clos pendant près de deux heures. Cette séance fermée aux médias et au public a permis au staff de travailler dans la sérénité sur les derniers ajustements tactiques et techniques en vue de leur première sortie. Un match très attendu qui constituera l'une des affiches majeures de cette première journée dans le groupe I.

Les champions d'Afrique, indique le communiqué de la Fédérations énégalaise de football, affichent une grande concentration et une forte implication à l'entraînement. Mais aussi déterminés à réussir leur entrée dans le tournoi.

« Le sélectionneur Pape Thiaw semble disposer d'un groupe mobilisé et conscient de l'enjeu qui l'attend face aux vice-champions du monde. À moins de trois jours du coup d'envoi, la confiance règne au sein de la tanière, où joueurs et encadrement continuent de travailler avec détermination pour représenter dignement le football sénégalais sur la scène mondiale », indique le communiqué.

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Doutes sur les cadres

A l'approche du coup d'envoi, les dernières nouvelles restent moins rassurantes pour certains des cadres. L'incertitude plane encore sur la participation d'Idrissa Gana Gueye. Le milieu d'Everton qui souffre d'une blessure pourrait manquer le duel face à la France. Selon des informations relayées par BeIN Sports depuis le camp de base de la sélection, le milieu de terrain d'Everton n'a pas terminé la séance d'entraînement de ce vendredi à New Brunswik.

Rechute ou simple mesure de précaution ? Pour l'heure, aucune décision officielle n'a encore été annoncée concernant le vice-capitaine des Lions et pour savoir s'il sera en mesure d'évoluer à 100 % physiquement. Au même moment, le capitaine Kalidou Koulibaly est engagé dans une course contre la montre après une blessure à la cuisse qui l'avait éloigné des terrains depuis la mi-avril. S'il a repris, le patron de la défense n'a pu disputer que huit minutes en amical contre l'Arabie saoudite (0-0). Pape Gueye serait également dans la même situation et n'est pas toujours pas à 100%.

La Ministre Djireye Clotilde Coly sonne la mobilisation

A rappeler que la nouvelle ministre des Sports du Sénégal, Djireye Clotilde Coly, est arrivée aux États-Unis pour suivre les préparatifs. A son arrivée, elle en a profité pour encourager les Lions et salué la qualité de la préparation des Lions. Mais aussi pour sonner la mobilisation des supporters autour de l'équipe nationale.

«Je ne pouvais pas faire autrement que conduire la délégation du Sénégal. Je suis ravie d'être ici, j'ai bien été accueillie, mon équipe et moi. Au niveau des préparatifs, tout est en place. Mon message est celui de la mobilisation de tous nos supporters et un message d'encouragement à nos Lions», a-t-elle confié.

Logé dans le groupe I, le Sénégal entame la compétition avec la France, et affronte l'équipe de Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey (00h GMT). Ils termineront la phase de poules face à l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto (19h00 GMT).