La commune de Malicounda franchit une nouvelle étape dans sa politique de développement des infrastructures sportives. Les travaux de construction d'un stade multifonctionnel aux normes FIFA ont été officiellement lancés ce dimanche lors d'une cérémonie présidée par Mamadou Farba Sy, l'adjoint au préfet de Mbour , représentant le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que les autorités administratives de la région.

Devant les conseillers municipaux, les chefs de services techniques, les autorités religieuses et coutumières, les représentants du mouvement sportif et une forte mobilisation de jeunes, l'autorité administrative a souligné la portée historique de cet événement pour la commune.

« Nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment historique et hautement symbolique », a-t-il déclaré, rappelant que le démarrage des travaux va bien au-delà d'une simple opération de terrassement. Selon lui, il s'agit de la concrétisation d'une vision tournée vers l'avenir et le bien-être des populations. Selon ses propos , le sport est un levier de cohésion sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son intervention, le représentant de l'État a insisté sur le rôle central du sport dans la construction sociale et le développement humain. Il a décrit la pratique sportive comme un facteur essentiel de cohésion, de santé physique et mentale, mais aussi comme une véritable école de la vie.

« Le sport est un puissant facteur de rassemblement, un formidable outil d'éducation et un espace privilégié d'expression pour la jeunesse », a-t-il souligné, mettant en avant les valeurs de discipline, de respect et de dépassement de soi qu'il véhicule.

Face à l'engouement des jeunes pour les activités sportives, les autorités estiment qu'il devenait impératif de mettre à leur disposition une infrastructure répondant aux standards modernes.

Un hommage a été rendu à Maguette Sène ,le maire de la commune de Malicounda. L'occasion a également servi à saluer l'engagement du maire de la commune, présenté comme un acteur majeur de la concrétisation de ce projet. Le représentant de l'État n'a pas tari d'éloges à son endroit, le qualifiant de « maire vaillant et travailleur », souvent cité en exemple parmi ses homologues. Maguette Sene n'a pas manqué de révéler aux coach, Asc et présidents sa volonté affirmée de porter la subvention de 11 à 16 millions de francs avec la création de la zone 7 .

Selon lui, la future infrastructure permettra aux jeunes talents de disposer d'un cadre adapté à leur épanouissement et à la réalisation de leurs ambitions sportives.

Un complexe moderne en quatre mois

Le projet prévoit la construction d'un complexe sportif d'une capacité de 700 places répondant aux normes internationales. Cette première phase des travaux, dont la durée est estimée à quatre mois, représente un investissement d'environ 240 millions de francs CFA.

Les autorités ont salué l'engagement des entreprises partenaires ainsi que celui des ouvriers qui participeront à la réalisation de ce chantier jugé structurant pour la commune.

Les partenaires techniques et financiers, l'État ainsi que les collectivités territoriales ont également été remerciés pour leur contribution à la matérialisation de ce projet.

Une reconnaissance facilitée des écoles de football va servir de base de travail. Profitant de la cérémonie, le représentant de l'administration a répondu favorablement à une doléance formulée par le maire concernant la reconnaissance administrative des écoles de football de la commune.

Il a annoncé l'organisation prochaine d'audiences foraines, en collaboration avec le service départemental de la Jeunesse et des Sports, afin de faciliter les procédures de reconnaissance des académies et écoles de football évoluant à Malicounda.

Une mesure qui devrait contribuer à mieux structurer la pratique du football à la base et à favoriser l'émergence de nouveaux talents.

Un patrimoine sportif à préserver

S'adressant directement aux populations, l'autorité administrative a insisté sur la nécessité de s'approprier cette future infrastructure et d'en assurer la préservation.

« Ce stade sera le vôtre. Il sera le lieu de nos futures victoires, de nos grands rassemblements populaires et de nos moments de communion », a-t-il affirmé.

Il a ainsi invité les habitants à accompagner les équipes techniques tout au long des travaux et à faire de ce futur équipement un symbole durable d'unité et de vitalité communautaire.

La cérémonie s'est achevée sur une note patriotique avec un message de soutien adressé aux Lions du Sénégal engagés dans la Coupe du monde, avant les traditionnels appels à faire rayonner le sport, Malikunda et le Sénégal.

Avec ce futur stade multifonctionnel, Malicounda ambitionne de devenir l'un des pôles sportifs émergents du département de Mbour, offrant à sa jeunesse un cadre moderne susceptible de stimuler la pratique sportive et de renforcer la cohésion sociale.