Afrique: Sabri Lamouchi - 'Nous sommes prêts pour la victoire face à la Suède'

Le sélectionneur de la Tunisie Sabri Lamouchi s'est montré confiant quant aux capacités de son équipe à réaliser une entrée réussie en Coupe du monde 2026, à la veille du match face à la Suède, prévu lundi à l'aube.

S'exprimant lors de la conférence de presse officielle, le technicien a assuré que les Aigles de Carthage sont prêts sur les plans physique, technique et mental pour aborder cette première rencontre, tout en promettant une approche différente de celle affichée lors des matchs amicaux. Lamouchi a également indiqué que la lourde défaite concédée en amical face à la Belgique appartient désormais au passé, la considérant comme une étape de préparation utile avant les échéances officielles. "Ce match a servi d'avertissement et ne se reproduira pas. Nous sommes déterminés à jouer pour la victoire face à la Suède", a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a souligné que la période de préparation a permis d'identifier certaines lacunes et de corriger plusieurs aspects du jeu. Il a insisté sur la nécessité de rester concentré malgré l'enthousiasme autour de la sélection. Estimant que son groupe dispose des qualités nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau, Lamouchi a exprimé sa confiance dans ses joueurs et leur capacité à marquer cette édition du Mondial. Il a enfin évoqué l'ambition de franchir, pour la première fois de l'histoire de la Tunisie, le cap du premier tour en Coupe du monde, après six participations.