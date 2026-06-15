Sénégal: Orpaillage clandestin - Six dragues détruites le long de la Falémé

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — La police des frontières de Moussala, dans la région de Kédougou (sud-est), a mené, dimanche, une série d'opérations ayant permis la destruction de six dragues utilisées dans l'exploitation illégale de l'or le long du fleuve Falémé, a appris l'APS de source sécuritaire.

"Les éléments du poste avancé de Kolia, dans la commune de Bembou, ont procédé à la destruction de quatre dragues en activité sur la rive gauche du fleuve, à Kolia. La veille, deux autres dragues avaient été détruites dans le village de Faranding par les éléments du poste frontalier de Faranding, situé dans la commune de Missirah Sirimana", a précisé cette source.

Ces opérations de sécurisation et de protection des ressources naturelles ont été menées "avec succès" grâce à la collaboration des populations locales, dont l'appui a été déterminant dans l'identification des sites concernés, indique-t-on.

Cette intervention illustre la volonté de la police des frontières de Moussala de faire respecter les mesures prises par les autorités compétentes concernant la suspension des activités d'orpaillage le long du fleuve Falémé, en vue de préserver les ressources naturelles.

Lire l'article original sur APS.

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