Sénégal: Matam - Un mouvement réclame la reprise des chantiers à l'arrêt

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Le mouvement Dandé Maayo émergent (DME), par la voix de son président Yaya Ndiaye, a appelé, dimanche, à la reprise de tous les chantiers à l'arrêt dans la région de Matam (nord), notamment l'hôpital de Ourossogui, la route du Dandé Maayo sud ou encore l'aéroport de Ourossogui-Matam.

Il a insisté, en particulier, la route du Dandé Maayo sud, dont les travaux avaient démarré avec l'ancien régime, de même que le nouvel hôpital de Ourossogui.

Pour lui, cette route est une priorité pour les populations des localités de cette zone qui borde le fleuve Sénégal.

"On ne peut pas parler de désenclavement sans avoir de routes. Nous souhaitons également le rattachement des communes qui existent dans cette zone", a fait savoir Yaya Ndiaye, dans une déclaration.

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Les responsables du mouvement DME plaident aussi pour la mise en place d'un plan pour la Vallée du fleuve Sénégal, lequel, espèrent-ils, "va améliorer les conditions de vie des populations avec le développement de l'agriculture et l'exploitation des phosphates pour créer des emplois".

Sur un autre volet, M. Ndiaye a rappelé que le Dandé Maayo est une zone à vocation agricole, qui "peut servir de grenier du Sénégal en participant à l'atteinte de l'autosuffisance en riz".

Dandé Maayo émergent est un mouvement qui regroupe 46 villages des départements de Matam et Kanel, situés sur l'axe Nawel-Dembancané.

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