Sénégal: Moussa Wagué demeure le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial

Dakar — Le défenseur sénégalais Moussa Wagué demeure à ce jour le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du monde, grâce à son but inscrit lors du match nul (2-2) ayant opposé le Sénégal au Japon, le 24 juin 2018, à l'occasion du Mondial organisé en Russie.

Le latéral droit des Lions avait marqué le deuxième but sénégalais d'une frappe puissante, entrant ainsi dans les annales du football africain, à 19 ans et 268 jours.

Cette performance lui permet de devancer plusieurs autres jeunes talents du continent ayant trouvé le chemin des filets sur la plus grande scène du football mondial.

Selon les archives de la FIFA, le Ghanéen Haminu Draman occupe la deuxième place de ce classement. Il avait marqué contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, à l'âge de 20 ans et 82 jours.

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Le podium est complété par le Nigérian Julius Aghahowa, auteur d'un but face à la Suède lors du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon, alors qu'il était âgé de 20 ans et 114 jours.

Le record de Moussa Wagué illustre la capacité du football africain à révéler très tôt des joueurs capables de s'illustrer au plus haut niveau.

Huit ans après son exploit en Russie, son nom demeure associé à l'un des records les plus marquants de l'histoire des sélections africaines en Coupe du monde.

Le podium des plus jeunes buteurs africains en Coupe du monde :

Moussa Wagué (Sénégal) - 19 ans et 268 jours (contre le Japon en 2018)

Haminu Draman (Ghana) - 20 ans et 82 jours (contre les États-Unis en 2006)

Julius Aghahowa (Nigeria) - 20 ans et 114 jours (contre la Suède en 2002)