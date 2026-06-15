Sénégal: Un club de lecture s'interroge sur la réception de la littérature sénégalaise auprès du public

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les membres du club de lecture de la librairie Café Plumes du monde se sont réunis, dimanche, pour réfléchir sur la place que la littérature sénégalaise occupe dans la société, en s'interrogeant notamment sur sa capacité à parler aux lecteurs, a indiqué la responsable de la librairie, Ramatoulaye Diaw.

"Nous nous sommes réunis dans le cadre du club de lecture de la librairie Café Plumes du monde, pour échanger autour de la littérature sénégalaise, et surtout pour se poser la question à savoir si cette dernière parle aux Sénégalais", a-t-elle déclaré.

Leurs échanges étaient axés sur le thème "La littérature sénégalaise parle-t-elle aux Sénégalais ?".

Mme Diaw a souligné, dans un entretien avec l'APS, l'importance de ce sujet qui, selon elle, concerne également les libraires dans le processus de classement des livres dans les rayons.

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"C'est un sujet important d'autant plus que moi qui suis libraire, il m'arrive de me poser la question de savoir comment classer certains livres dans tel ou tel autre rayon, car il y a des auteurs sénégalais qui, peut-être, ne vivent pas au Sénégal ou des auteurs qui ne sont pas connus par le monde du livre au Sénégal", a-t-elle soutenu.

Elle précise de cette manière, les participants se sont posé des questions sur la légitimité de certains auteurs de la diaspora qui sont dans la "dynamique de décrire les réalités sénégalaises".

"Qui doit écrire sur la littérature sénégalaise ? Faut-il forcément vivre au Sénégal pour pouvoir écrire sur la littérature sénégalaise ?", se demande-t-elle, tout en évoquant la question du coût et de l'accessibilité du livre.

Selon Ramatoulaye Diaw, les échanges visent également à déterminer les politiques et mécanismes mis en place pour favoriser la circulation des livres.

"Et dans ces mécanismes, il y a aussi le fait de mettre en avant des livres à un prix accessible aux jeunes, en vue de les encourager à [s'adonner] à la lecture", a-t-elle ajouté.

Lire l'article original sur APS.

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