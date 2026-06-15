Afrique: Coupe du monde 2026 - La Tunisie lourdement battue par la Suède (5-1) lors de son entrée en lice

L'équipe nationale tunisienne a subi une lourde défaite face à la Suède (5-1), à l'aube de ce lundi, lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026. La rencontre s'est disputée au stade de Monterrey, au Mexique, dans le cadre du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Suède a rapidement pris les commandes grâce à Yassine Ayari, auteur d'un doublé aux 7e et 90+6e minutes. Alexander Isak a ensuite aggravé le score à la 30e minute, avant que Viktor Gyökeres (59e) et Mattias Svanberg (84e) ne parachèvent le succès suédois.

La Tunisie a sauvé l'honneur grâce à Omar Rekik, qui a réduit l'écart à la 43e minute.

Dans l'autre rencontre du groupe F disputée plus tôt, le Japon et les Pays-Bas se sont neutralisés sur le score de 2-2.

À l'issue de cette première journée, la Suède prend seule la tête du groupe avec trois points. Le Japon et les Pays-Bas occupent conjointement la deuxième place avec un point chacun, tandis que la Tunisie ferme la marche sans le moindre point.

Les Aigles de Carthage tenteront de se relancer lors de leur prochaine sortie face au Japon, prévue le dimanche 21 juin 2026 à partir de 5 heures du matin.