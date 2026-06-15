Afrique: Tunisie-Suède (1-5) - Lamouchi pointe les erreurs individuelles des Aigles de Carthage

La sélection tunisienne a entamé son parcours en Coupe du monde 2026 par une lourde défaite face à la Suède (1-5), lors de la première journée du groupe F, dans la nuit de dimanche à lundi au BBVA Stadium de Monterrey, au Mexique.

À l'issue de la rencontre, le sélectionneur national Sabri Lamouchi a reconnu la supériorité de l'adversaire, estimant que les erreurs individuelles avaient lourdement pénalisé les Aigles de Carthage.

« Nous avons encaissé un score lourd en raison de la qualité des joueurs suédois et de nos erreurs individuelles », a déclaré le technicien tunisien, soulignant que ces fautes ont empêché son équipe de revenir dans la rencontre malgré la réduction du score en fin de première période.

Lamouchi a toutefois relevé une réaction positive de ses joueurs au début de la seconde période, avant que de nouvelles erreurs ne viennent compromettre les espoirs tunisiens. « Notre rendement collectif était positif au début de la seconde mi-temps, mais nous sommes tombés dans le piège des erreurs individuelles. Elles nous ont coûté cher et nous en avons payé le prix fort », a-t-il ajouté.

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Le sélectionneur a également rappelé l'exigence du très haut niveau dans une compétition mondiale. « La Coupe du monde est une compétition majeure qui ne pardonne aucune équipe commettant de graves erreurs », a-t-il affirmé, tout en saluant la qualité de la sélection suédoise.

En prévision de la prochaine rencontre face au Japon, Lamouchi a insisté sur la nécessité de corriger rapidement les lacunes observées. « Nous devons éviter les erreurs et la fragilité tactique. Il faut être plus compacts et plus solides sur toutes les lignes », a-t-il conclu.