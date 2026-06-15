Afrique: Tunisie-Suède (1-5) - Lamouchi pointe les erreurs individuelles des Aigles de Carthage

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

La sélection tunisienne a entamé son parcours en Coupe du monde 2026 par une lourde défaite face à la Suède (1-5), lors de la première journée du groupe F, dans la nuit de dimanche à lundi au BBVA Stadium de Monterrey, au Mexique.

À l'issue de la rencontre, le sélectionneur national Sabri Lamouchi a reconnu la supériorité de l'adversaire, estimant que les erreurs individuelles avaient lourdement pénalisé les Aigles de Carthage.

« Nous avons encaissé un score lourd en raison de la qualité des joueurs suédois et de nos erreurs individuelles », a déclaré le technicien tunisien, soulignant que ces fautes ont empêché son équipe de revenir dans la rencontre malgré la réduction du score en fin de première période.

Lamouchi a toutefois relevé une réaction positive de ses joueurs au début de la seconde période, avant que de nouvelles erreurs ne viennent compromettre les espoirs tunisiens. « Notre rendement collectif était positif au début de la seconde mi-temps, mais nous sommes tombés dans le piège des erreurs individuelles. Elles nous ont coûté cher et nous en avons payé le prix fort », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le sélectionneur a également rappelé l'exigence du très haut niveau dans une compétition mondiale. « La Coupe du monde est une compétition majeure qui ne pardonne aucune équipe commettant de graves erreurs », a-t-il affirmé, tout en saluant la qualité de la sélection suédoise.

En prévision de la prochaine rencontre face au Japon, Lamouchi a insisté sur la nécessité de corriger rapidement les lacunes observées. « Nous devons éviter les erreurs et la fragilité tactique. Il faut être plus compacts et plus solides sur toutes les lignes », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.