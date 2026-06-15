Sénégal: Suivi et évaluation de l'Agenda national Sénégal 2050 - Alain Diouf nommé ministre auprès du président de la République

Par décret n° 2026-1143 du 5 juin 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Alain Diouf, Ministre auprès du Président de la République, chargé du suivi et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

Selon un communiqué de presse, M. Diouf est un expert de haut niveau en gestion de projets et programmes. Il cumule plus de 30 années d'expérience professionnelle, dont plus de 25 consacrées au développement local, à la gouvernance foncière et à la conduite de projets d'envergure nationale et internationale.

«Son parcours exceptionnel lui a permis d'intervenir et de capitaliser des expériences de gestion de projet dans l'ensemble des régions du Sénégal ainsi que dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord », lit-on dans le document.

Spécialiste reconnu de la formulation, de la coordination et du suivi-évaluation de projets complexes, il a contribué à des initiatives majeures telles que le Pdidas, la plateforme de Diamniadio et les programmes du Millennium Challenge Corporation (Mcc).

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«Il a notamment joué un rôle déterminant dans la négociation et la mise en oeuvre du premier Compact du Mca Sénégal, signé en présence de la Secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et du Président Abdoulaye Wade », précise le document.

Son expertise couvre des projets dans des domaines variés : foncier, infrastructures, développement territorial, hydraulique, gestion des ressources naturelles, mobilisation des parties prenantes et accompagnement des réformes institutionnelles. Consultant international pour le Mcc, la Banque mondiale, la Giz, l'Usaid et plusieurs organisations internationales, il a accompagné des projets stratégiques au Niger, au Maroc, au Togo, au Ghana, au Bénin, à Madagascar et dans plusieurs autres pays.

Titulaire de diplômes supérieurs en droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de nombreuses certifications spécialisées, Alain Diouf est reconnu pour sa vision stratégique, sa rigueur juridique, ses capacités de leadership et sa parfaite maîtrise des mécanismes de développement.

Son parcours témoigne d'un engagement constant au service de la transformation économique et sociale, faisant de lui l'une des références sénégalaises en matière de gestion de projets et de réformes de développement. M. Alain Diouf, était jusque-là le coordonnateur technique du Projet cadastre et sécurisation foncière (Procasef) financé par la Banque Mondiale.