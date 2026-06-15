Ile Maurice: L'arme du crime retrouvée, les suspects devant la «Bail and Remand Court» cet après-midi

15 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

L'enquête sur le meurtre de Gaël Sadal progresse rapidement. Moins de 48 heures après le drame survenu à Robert Scott, Résidence La Cure, la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Metro North a retrouvé l'arme présumée du crime lors d'une opération menée ce lundi matin sous la supervision de l'inspecteur Lulith.

Il s'agit d'un karambit, un couteau à lame incurvée d'origine indonésienne, découvert enveloppé dans du papier dans une zone boisée de la région. Cette importante pièce à conviction devrait contribuer à faire avancer les investigations. Pour rappel, Gaël Sadal, 28 ans, habitant de Cité La Cure et originaire de Rodrigues, avait été mortellement blessé lors d'une violente altercation dans la nuit de samedi à dimanche. Transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, il a succombé à ses blessures. L'autopsie a attribué son décès à un «shock due to stab wound to the heart».

Les suspects interpellés dans cette affaire comparaissent cet après-midi devant la Bail and Remand Court. L'un d'eux est toutefois toujours hospitalisé à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, sous surveillance policière, après avoir été blessé lors de la même altercation. La police devrait s'opposer à leur remise en liberté sous caution. L'enquête est menée conjointement par la DCIU Metro North et la CID Metro North.

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