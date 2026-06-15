Afrique: Groupe G - Trossard, Doku et De Bruyne défient Salah et Marmoush

Petit match entre habitués ou ex-habitués de Premier League ! La Belgique et l'Égypte s'affrontent, effectivement, ce soir au Lumen Field, à Seattle, pour la première journée du groupe G. Le match oppose deux sélections aux objectifs opposés : les Belges veulent effacer la déception de l'élimination au premier tour en 2022, tandis que les Égyptiens cherchent la première victoire de leur histoire en Coupe du monde.

Neuvième au classement FIFA, la Belgique associe des cadres expérimentés à une génération plus jeune déjà installée dans les grands championnats européens. En face, l'Égypte mise sur Mohamed Salah et Omar Marmoush pour surprendre et tenter d'atteindre les huitièmes de finale pour la première fois face à des joueurs qu'ils ont déjà croisés en Premier League, notamment Kevin de Bruyne (Man City), Leandro Trossard (Arsenal), Youri Tielmans (Aston Villa) et Romelu Lukaku (Chelsea, Everton et Man Utd).

La Belgique arrive à la Coupe du monde après une campagne de qualification où elle est invaincue. La principale inquiétude concerne l'état physique de Kevin De Bruyne. Le milieu a subi une grave blessure musculaire avec Naples en octobre 2025 et est resté quatre mois éloigné des terrains. Il est malgré tout revenu en mars, a accumulé des minutes en amical et reste le cerveau créatif de la sélection, même sans l'explosivité de ses meilleures années à Manchester City.

Romelu Lukaku arrive, lui aussi, après une saison irrégulière. L'avant-centre n'a retrouvé Naples qu'en janvier 2026, après des pépins physiques à répétition, mais il a marqué lors des matchs amicaux contre les États-Unis et la Tunisie. L'Égypte a bouclé une campagne presque parfaite lors des éliminatoires de la zone Afrique. Huit victoires et deux nuls en 10 matchs, avec 20 buts marqués et seulement deux encaissés dans le groupe A. Mohamed Salah a terminé meilleur buteur du groupe, avec neuf buts, et a confirmé son poids comme principal atout offensif de la sélection.

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Lors des rencontres de préparation, l'équipe de Hossam Hassan a montré de la solidité, avec une victoire 4-0 sur l'Arabie saoudite et un succès 1-0 face à la Russie. Le nul 0-0 contre l'Espagne et la défaite 2-1 face au Brésil ont toutefois révélé des limites contre des adversaires de premier plan, surtout dans la relance vers l'avant.

Le grand défi égyptien est historique. En sept matchs disputés en Coupe du monde, la sélection n'a jamais gagné : deux nuls et cinq défaites. Pour changer ce scénario, l'Égypte dépend d'une prestation défensive presque parfaite et de l'efficacité de Salah, Marmoush et Trezeguet dans les rares espaces que la Belgique laissera.

Cette affiche entre la Belgique et l'Égypte oppose deux équipes aux styles de jeu diamétralement opposés. En effet, la première mise grandement sur son attaque de feu pour l'emporter largement, alors que la seconde opte pour une défense compacte et procède en contre-attaque. Nettement plus solides qu'auparavant, les Diables rouges devraient s'offrir leur principal rival du groupe G d'entrée.