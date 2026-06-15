Ile Maurice: Faux euros et villa vendue sans contrat

Mohammad Faizal Hosanee a été interpellé le 12 juin à Albion par la Divisional Crime Intelligence Unit Nord, au terme d'une surveillance menée aux abords d'un terrain en friche. Il est mis en cause dans trois affaires distinctes de fraude.

La première concerne son séjour dans un établissement hôtelier, entamé le 26 mai. Ayant accumulé une note de près de Rs 510 000 sans le moindre paiement - invoquant un virement international imminent -, il remet le 11 juin, convoqué par la comptabilité, 160 billets de 50 euros enveloppés dans du papier aluminium, ainsi que Rs 440 000. La supercherie est découverte quelques heures plus tard : les billets portent tous le même numéro de série et la mention «Prop Copy» au verso. 17 faux billets supplémentaires ont été saisis lors de la perquisition de sa villa.

La deuxième affaire porte sur une voiture de location, louée le 10 mars pour un mois. Non restituée à l'échéance du 22 avril, elle a été retrouvée à Albion, à l'adresse du suspect, qui l'a lui-même conduite jusqu'aux policiers le jour de son arrestation.

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Le troisième volet est le plus inattendu. Locataire depuis février d'une villa à Port-Chambly pour Rs 40 000 par mois, il cesse de payer après deux mensualités. Le propriétaire, rentré de l'étranger, découvre qu'un tiers aurait versé Rs 1 million au suspect pour l'acquisition du bien - alors qu'aucun contrat de vente ne lui avait jamais été délivré, les échanges s'étant effectués uniquement via WhatsApp et par courriel.

Reconnaissant les faits, le suspect a guidé les enquêteurs vers ses deux adresses, où ont été saisis cinq ordinateurs portables, trois passeports mauriciens, deux téléphones, une quinzaine de montres de marque dont plusieurs Rolex, ainsi que divers documents.