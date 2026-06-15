Afrique: Groupe E - Amad Diallo arrache la victoire pour la Côte d'Ivoire dans le temps additionnel (1-0)

La Côte d'Ivoire a réalisé son grand retour en Coupe du monde après douze ans d'absence, et l'a fêté de la plus belle des manières. Grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute, les Éléphants ont battu l'Équateur (1-0) et rejoignent l'Allemagne en tête du groupe E avec trois points.

Le match a pourtant failli tourner à la correctionnelle pour les hommes d'Emerse Faé. Dès les premières minutes, les Équatoriens ont installé un pressing intense. Enner Valencia, John Yeboah et Moisés Caicedo ont mis la défense ivoirienne en grande difficulté, frappant deux fois la barre transversale en l'espace de sept minutes (23e et 30e). La Côte d'Ivoire a répondu par l'entremise de Yan Diomandé, très remuant sur le côté droit. Elye Wahi et Nicolas Pépé ont également tenté leur chance sans succès. Le score est resté nul et vierge à la pause malgré un premier acte de bonne facture.

En seconde période, le match a continué sur le même registre, haché et intense. Valencia a trouvé le poteau dès la reprise (46e), avant que Wahi ne heurte à son tour la barre transversale sur un centre de Diomandé (52e). Seko Fofana et Gonzalo Plata ont également tenté leur chance sans trouver l'ouverture. Le dénouement est venu dans le temps additionnel. Sur une chevauchée de Wilfried Singo côté droit, le centre en retrait a trouvé Amad Diallo, entré en jeu en cours de match, qui a conclu d'une frappe décisive (90e). Une victoire arrachée sur le fil, mais méritée au regard de l'engagement ivoirien tout au long de la rencontre.