Afrique: La Suède écrase la Tunisie 5-1 et envoie un signal fort au Mondial 2026

15 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Dans ce qui ressemblait déjà à un match crucial dans le groupe F, où figurent également les Pays-Bas et le Japon, la Suède n'a laissé aucune chance à la Tunisie.

Les Scandinaves se sont imposés avec autorité (5-1) pour prendre provisoirement les commandes de leur poule à l'issue de la première journée.

Benjamin Nygren Ayari s'est illustré avec un doublé, tandis qu'Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Mattias Svanberg ont également trouvé le chemin des filets. Le but de l'honneur tunisien a été inscrit par Seifeddine Rekik.

Grand artisan du succès suédois, Alexander Isak a livré une prestation de patron. L'attaquant de Newcastle a inscrit un but et délivré deux passes décisives, pesant constamment sur la défense tunisienne et confirmant son statut de leader offensif de cette sélection.

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Dernière de son groupe et sans la moindre victoire lors des éliminatoires, la Suède semblait condamnée. Battus à deux reprises par le Kosovo et la Suisse et incapables de venir à bout de la Slovénie, les Scandinaves ont finalement été repêchés grâce à la Ligue des nations. Une seconde chance qu'ils ont su saisir : pour leur premier match à la Coupe du monde, les Suédois ont signé une victoire convaincante, avec la manière.

Avec cette démonstration, la Suède envoie un message fort à ses concurrents et prend seule la tête du groupe F avant les prochaines affiches face au Japon et aux Pays-Bas.

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