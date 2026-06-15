Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Brésil et le Maroc se neutralisent (1-1)

14 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Maroc a tenu en échec celle du Brésil (1-1), samedi, lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l'Atlas ont ouvert le score à la 21e minute grâce à Ismaël Saibari, parfaitement servi par Brahim Díaz, au terme d'une action collective bien construite.

Vinícius Júnior a remis les deux équipes à égalité à la 32e minute, en profitant d'une offensive rapide de la Seleção pour tromper la défense marocaine.

En seconde période, les Marocains ont fait preuve de solidarité défensive et de discipline tactique pour contenir les assauts brésiliens. Les coéquipiers de Saibari, auteur d'une brillante prestation en plus de son but, ont même mieux terminé le match dans les longues minutes du temps additionnel, arrachant ainsi un point précieux dans ce choc du groupe C, complété par l'Écosse et Haïti. Ces deux équipes s'affronteront dimanche à 1 h GMT.

Voici le programme des matchs du jour :

01:00 - Haïti - Écosse

04:00 - Australie - Turquie

17:00 - Allemagne - Curaçao

20:00 - Pays-Bas - Japon

23:00 - Côte d'Ivoire - Équateur

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