Afrique: Saibari, premier buteur africain de la Coupe du monde 2026

Dakar — Le milieu de terrain marocain Ismaël Saibari est devenu le premier buteur africain de la Coupe du monde 2026 en ouvrant le score à la 21e mn de la première journée de la poule C opposant son équipe, le Maroc à celle du Brésil, samedi au MetLife Stadium au New Jersey à New-York.

Servi par le milieu offensif Brahim Díaz, Saibari a conclu l'action d'une frappe précise qui a trompé le gardien brésilien, Alisson Becker, permettant aux Lions de l'Atlas de prendre l'avantage face à la Seleção, cinq fois vainqueur de la compétition.

En inscrivant le premier but africain du Mondial 2026, Saibari succède au Ghanéen André Ayew, premier buteur africain de l'édition 2022 au Qatar. Il rejoint ainsi le cercle des joueurs ayant ouvert le compteur du continent lors d'une phase finale de Coupe du monde.

Grâce à cette réalisation, le milieu de terrain du PSV Eindhoven (Pays-Bas) devient le premier Africain à trouver le chemin des filets de cette 23e édition de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada. C'est le quatrième marocain à réaliser cet exploit après Abderrazak Khair (1986), Mustapha Hadji (1998) et Youssef En-Nesyri (2018).

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Le vice-champion d'Afrique 2025 à Rabat avait signé un doublé lors du match amical disputé le 2 juin contre Madagascar (4-0), en perspective de la compétition.

Ces réalisations montrent son importance grandissante au sein de la sélection marocaine, demi-finaliste historique de l'édition 2022 au Qatar. Elles illustrent également la qualité du duo offensif qu'il forme avec Brahim Díaz, l'un des principaux animateurs du jeu des Lions de l'Atlas, auteur d'une belle première période (1-1).