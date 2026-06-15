Afrique: Groupe C - Brésil-Maroc tient en haleine sans tenir toutes ses promesses (1-1)

Le choc tant attendu du groupe C a accouché d'une souris. Au MetLife Stadium, dans le New Jersey, le Brésil et le Maroc se sont quittés sur un match nul décevant (1-1), dans une rencontre décousue qui n'a pas tenu toutes ses promesses.

Les Lions de l'Atlas ont pourtant frappé fort d'entrée. Incisifs et agressifs, les joueurs de Mohamed Ouahbi ont rapidement acculé les Brésiliens dans leurs propres 25 mètres. Ismael Saibari, parfaitement lancé en profondeur par Neil El Aynaoui, a ouvert le score d'un ballon piqué au-dessus d'Alisson Becker (21e). En grande difficulté, la Seleção s'en est remise à Vinicius pour se sauver. L'ailier gauche a répondu d'une frappe surpuissante du droit, signant une égalisation aussi sublime qu'opportune (32e). À la pause, les Brésiliens pouvaient s'estimer heureux d'être revenus à hauteur.

En seconde période, les Auriverdes ont mieux maîtrisé les débats face à un Maroc plus bas et en gestion. Mais aucune des deux équipes n'a su faire la différence jusqu'au coup de sifflet final.

À noter la belle prestation d'Ayyoub Bouaddi, le milieu de terrain de Lille âgé de 18 ans, rayonnant pour son premier match en Coupe du monde. Sur le banc, Neymar -- attendu de retour la semaine prochaine après sa blessure au mollet -- encourageait ses coéquipiers en vain.