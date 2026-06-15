Afrique: Groupe H - Yamal jouera, jouera pas ?

Elle fait clairement partie des favoris pour cette Coupe du Monde 2026. Championne d'Europe avec une supériorité assez écrasante sur ses adversaires, l'Espagne est logiquement très attendue en terres américaines pour ce tournoi. Les Ibères disputeront leur premier match de poules ce soir, face au Cap-Vert. Une rencontre logiquement assez abordable pour les troupes de Luis de la Fuente, mais certains doutes habitent encore la tête du sélectionneur espagnol, ainsi que celles des médias et des supporters.

Ils concernent principalement Lamine Yamal. Touché au biceps fémoral avec le Barça, le petit prodige catalan n'a plus joué depuis le 22 avril dernier et ce match contre le Celta, et n'a donc pas participé aux deux tests amicaux de la Roja, face à l'Irak et contre le Pérou. Une question se pose, alors que le joueur est a priori enfin remis de ses pépins physiques : doit-il être titulaire face au Cap-Vert ? Est-il prudent de risquer une rechute dans un match où l'Espagne n'a a priori pas forcément besoin de lui ? Des questions similaires se posent déjà pour le deuxième match face à la sélection saoudienne.

C'est un véritable débat national, où on sait que Lamine Yamal sera primordial pour espérer aller loin, et qu'en cas de nouvelle blessure, les chances de l'Espagne s'amenuiseraient considérablement. Laisser Lamine Yamal «au frigo» semble être la décision la plus sage pour beaucoup, mais d'autres estiment aussi qu'il doit jouer pour prendre du rythme et arriver lancé pour les gros rendez-vous qui se présenteront à l'Espagne. Certains préviennent aussi : le match contre le Cap-Vert, puis celui contre l'Arabie saoudite, ne sera pas une partie de plaisir pour l'Espagne, et il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté pour gagner. Donc faire jouer Lamine Yamal.

«Il s'entraîne bien. Il franchit les étapes, les docteurs et De La Fuente décideront», a expliqué Aitor Karanka à Onda Cero, directeur sportif de la Fédération Espagnole, dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour l'instant, comme l'indique la Cadena SER, la tendance est plutôt à une entrée en cours de jeu.

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Son entraîneur, Luis de la Fuente, était présent en conférence de presse pour évoquer son atout offensif. Et face aux journalistes, celui-ci a rassuré les fans de la Roja sur la progression express du joueur. «Nous étions très inquiets. Car nous savions que c'était une blessure qui pouvait... non pas l'éloigner des terrains pendant trois mois, ni même deux, mais ce mois et demi pouvait certainement être prolongé», a déclaré le sélectionneur dans un premier temps, avant de poursuivre sur la récupération du Catalan. «Mais, les délais que nous observons sont exceptionnels, tant au niveau des prévisions que de la qualité de sa convalescence. Et nous sommes tous... pas surpris, mais ravis. Ravies, car nous constatons que sa convalescence progresse plus vite, qu'il se sent mieux chaque jour. Et cela nous laisse penser qu'il sera parfaitement rétabli pour le premier match».

Avant ce premier duel, les supporters sont impatients de voir la star.