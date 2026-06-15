Ile Maurice: Une arme retrouvée, l'expertise de «Scotland Yard» sollicitée

Alors que le tireur court toujours, deux éléments majeurs relancent l'enquête sur la mort de Jonathan Richard Kah Shun Koo Yan Too , abattu le 11 juin sur le terrain de chasse d'Au Villars, à Midlands : la seconde arme de la victime a été retrouvée à son domicile de Rose-Hill et des experts anglais de Scotland Yard ont été dépêchés sur les lieux dès le jour du drame.

La piste jugée sensible par les enquêteurs s'est en grande partie refermée. L'arme secondaire de Jonathan Koo Yan Too, dont l'étui avait été retrouvé vide sur le siège arrière de son véhicule sur le domaine, n'avait en réalité jamais quitté son domicile. Elle a été localisée dans son coffre personnel à Rose-Hill, ce qui soulève une partie des interrogations initiales quant à un éventuel déplacement volontaire de cette arme équipée d'une lunette.

Autre élément marquant : l'intervention rapide d'experts étrangers. Daniel Monvoisin, conseiller d'une unité spéciale au sein de la Central Crime Investigation Department, ne s'est pas rendu seul sur la scène de crime. Il était accompagné de deux officiers de Scotland Yard, dépêchés moins de 24 heures après les faits pour prêter main-forte aux enquêteurs mauriciens.L'expertise britannique, aguerrie dans la résolution de scènes de crime complexes, a été sollicitée afin de ne laisser passer aucun détail.

Ce choix traduit la volonté des autorités de s'appuyer sur une expertise internationale face à une scène de crime jugée complexe. La précision du tir - une balle en plein coeur tirée depuis une position en hauteur selon un angle plongeant - ainsi que l'absence initiale de douille sur les lieux orientent l'enquête vers une affaire dépassant le cadre d'un simple braconnage ayant dégénéré.

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48 heures après les faits, aucune arrestation n'a été effectuée. Les unités de la Special Mobile Force ont ratissé le domaine sans retrouver la douille du projectile fatal. Cette disparition interroge les enquêteurs, car certaines armes permettent au tireur de récupérer ses douilles après le tir afin de limiter les traces balistiques. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle renforcerait celle d'un acte prémédité.

Jonathan Koo Yan Too, 40 ans, comptable et gestionnaire du terrain de chasse privé d'Au Villars appartenant à un certain Michel M., s'était rendu jeudi après-midi sur le domaine pour nourrir les cerfs. Peu avant 17 h, il avait signalé via WhatsApp deux détonations entendues sur la propriété avant de partir vérifier sur place. Il ne donnera plus signe de vie.

Il sera retrouvé gisant sur le dos dans une mare de sang, ses protections auditives encore en place. Il avait eu le temps de charger son fusil Remington calibre 12 - une cartouche vide et une autre engagée dans la chambre - avant d'être atteint d'une balle à la poitrine.

Les investigations sont désormais coordonnées par la Major Crime Investigation Team, la Criminal Investigation Division de Quartier-Militaire et celle de Curepipe. Deux axes prioritaires se dégagent : l'analyse des enregistrements des caméras de surveillance du secteur et l'audition des gardiens des terrains de chasse privés avoisinants. Les enquêteurs cherchent également à déterminer si une arme correspondant au profil balistique du tir mortel se trouvait dans les environs et à reconstituer les mouvements observés autour du terrain de chasse avant 17 h. Le tireur reste introuvable. La douille également.