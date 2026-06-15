Tunisie: Don de sang au pays - 40 000 dons supplémentaires sont nécessaires, chaque année, pour couvrir les besoins

À l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, la Tunisie s'associe au reste du monde pour sensibiliser à l'importance du don de sang et encourager les citoyens à adopter ce geste solidaire qui sauve des vies.

Cette année, l'Organisation Mondiale de la Santé a placé cette journée sous le slogan : « Une goutte d'humanité... Donnez votre sang, sauvez des vies », mettant en avant le rôle essentiel des donneurs dans le renforcement des valeurs de solidarité et d'entraide.

Dans ce cadre, le Centre National de Transfusion Sanguine a organisé, samedi, une campagne de don de sang sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis. Cette initiative vise à soutenir les réserves nationales de sang et à promouvoir la culture du don volontaire et régulier.

Le centre a appelé les citoyens à participer massivement aux différentes campagnes de collecte et à contribuer aux efforts de sensibilisation. Il souligne que le don de sang constitue un acte citoyen indispensable pour garantir des stocks suffisants et répondre aux besoins des patients et des blessés.

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L'établissement rappelle également que l'accès à un sang sûr demeure un enjeu mondial majeur. Les produits sanguins sont indispensables pour la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques ou graves, la réalisation d'interventions chirurgicales complexes, le traitement des victimes d'accidents, de catastrophes naturelles ou de conflits armés, ainsi que pour sauver la vie des mères et des nouveau-nés dans les situations critiques.

Selon les données du Centre National de Transfusion Sanguine, la Tunisie a besoin d'environ 40 000 dons de sang supplémentaires chaque année afin de couvrir ses besoins nationaux. En 2025, près de 250 000 unités de sang ont été collectées, alors que les besoins réels sont estimés entre 290 000 et 300 000 unités par an. Ce déficit met en évidence la nécessité de renforcer la mobilisation des donneurs et d'encourager le don régulier à travers tout le pays.