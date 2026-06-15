Tunisie: Santé infantile et nutrition - Une action de sensibilisation lancée à l'hôpital Béchir Hamza

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis a abrité, samedi, une journée de sensibilisation à la nutrition saine, visant à promouvoir la prise de conscience autour de l'importance d'une alimentation équilibrée pour préserver la santé de l'enfant et garantir son développement physique et mental, cite un communiqué de la Direction régionale de la santé de Tunis.

Placée sous l'égide du ministère de la Santé et de la direction régionale de la santé de Tunis, cette initiative a mobilisé l'équipe de l'unité de nutrition de l'hôpital, des cadres médicaux et paramédicaux, ainsi que des parents et leurs enfants.

Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de la santé et de prévention des maladies.

Le programme a comporté une série d'interventions éducatives et de présentations de sensibilisation abordant les principes fondamentaux d'une alimentation saine, l'importance de la diversification alimentaire, ainsi que le rôle d'une nutrition équilibrée dans la prévention de l'obésité, des maladies chroniques et de la malnutrition infantile.

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Des conseils pratiques ont également été prodigués aux parents sur la préparation de repas sains et adaptés à chaque tranche d'âge, tandis que les interrogations du public ont été prises en considération lors d'échanges d'expériences enrichissants.

Selon la même source, cette initiative fait suite aux efforts soutenus visant à ancrer une culture sanitaire saine auprès des enfants et de leurs familles, et à promouvoir des comportements alimentaires positifs, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie et les indicateurs de santé des générations futures.

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