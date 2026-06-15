Tunisie: Résilience climatique - Comment Siliana booste sa filière de figues biologiques

Des agriculteurs exploitant des vergers biologiques dans la délégation de Kesra à Siliana (Nord-ouest de la Tunisie) ont bénéficié d'une formation pratique sur les techniques de pollinisation du figuier biologique, animée par des enseignants-chercheurs lors d'une journée de démonstration sur le terrain (4 juin 2026).

Cette activité organisée par le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Siliana à travers son service de l'agriculture biologique, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'appui au développement d'une agriculture biologique durable et résiliente face aux changements climatiques en Tunisie, dénommé « BioRest ».

Lancé en mai 2022 avec l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le soutien de la Coopération suisse, ce projet vise à renforcer les capacités des agriculteurs, améliorer les pratiques agroécologiques et promouvoir des systèmes de production plus durables.

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Plusieurs initiatives ont été réalisées dans le cadre du projet « BioRest », en partenariat avec les CRDA, la Direction Générale de l'Agriculture Biologique et le Centre Technique de l'Agriculture Biologique (CTAB). Il s'agit, entre autres, de l'installation d'unités de compostage dans les régions (Kasserine, Jendouba...) et de la mise en place Champs-Écoles Paysans (CEP) en apiculture biologique et en palmier dattier biologique.

La filière biologique occupe aujourd'hui une place stratégique dans les politiques agricoles en Tunisie. En dépit d'un contexte climatique difficile marqué par des épisodes récurrents de sécheresse, la Tunisie demeure l'un des principaux producteurs et exportateurs de produits biologiques en Afrique et dans le bassin méditerranéen.

Selon les dernières statistiques du CTAB, la superficie totale consacrée à l'agriculture biologique a atteint près de 235 000 hectares en 2024, répartis sur l'ensemble des gouvernorats du pays. Les oliveraies biologiques représentent à elles seules plus de 144 000 hectares, soit plus de 60 % des superficies biologiques nationales.

Le secteur compte désormais plus de 6 270 opérateurs biologiques, incluant producteurs, transformateurs, exportateurs et importateurs. La production biologique nationale a atteint près de 140 000 tonnes en 2024, dont plus de 51 000 tonnes destinées à l'exportation, selon l'ONAGRI.

Les exportations tunisiennes de produits agricoles biologiques ont généré environ 1,22 milliard de dinars en 2024, confirmant le rôle majeur du secteur dans les recettes d'exportation agricoles du pays, selon l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI). L'huile d'olive biologique demeure le principal produit exporté, suivie des dattes biologiques et des produits forestiers. L'Italie constitue la première destination des exportations tunisiennes, devant l'Espagne et la France.

Toutefois, malgré ces performances, le secteur reste confronté à plusieurs défis structurels, notamment la rareté des ressources en eau, les effets du changement climatique, les coûts de certification et la nécessité de diversifier davantage les produits à forte valeur ajoutée.

Dans cette perspective, la Tunisie ambitionne de se positionner comme une référence internationale en matière de production biologique durable. Cette stratégie repose sur le renforcement de la gouvernance du secteur, la valorisation des chaînes de valeur locales et la diversification des produits exportés au-delà des filières traditionnelles de l'huile d'olive et des dattes.

Les autorités misent notamment sur le développement des plantes aromatiques et médicinales, des huiles essentielles, de la caroube, des légumes biologiques, des produits issus de la figue de barbarie ainsi que des produits d'épicerie fine, dont la demande connaît une croissance soutenue sur les marchés internationaux.