Tunisie: L'ambassade du pays au Japon publie son premier livre pour enfants en japonais pour faire découvrir la Tunisie

L'ambassade de la Tunisie au Japon a annoncé, hier samedi, la parution du premier livre en langue japonaise destiné aux enfants pour faire découvrir la Tunisie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cet ouvrage vise à initier la jeune génération japonaise aux richesses culturelles et civilisationnelles de la Tunisie à travers un contenu simplifié et adapté aux enfants. L'objectif est de renforcer la connaissance qu'ont les générations montantes au Japon de la Tunisie, de son histoire et de son patrimoine.

Sur sa page officielle Facebook, l'ambassade a indiqué que le livre sera distribué dans les bibliothèques japonaises spécialisées en littérature d'enfance, ainsi que dans plusieurs jardins d'enfants et écoles primaires à travers tout le Japon, afin de garantir sa diffusion auprès d'un large public de jeunes lecteurs.

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L'annonce de cette publication a été faite lors d'un événement culturel organisé par l'ambassade sous le thème « Découvrez la Tunisie », en coopération avec la maison d'édition japonaise World Library, la municipalité de Chiyoda et l'université Otsuma. Cet événement s'est déroulé en présence de nombreux enfants japonais, de leurs familles, ainsi que de représentants d'institutions éducatives, culturelles et médiatiques.

La conception de la couverture du livre a été confiée à l'artiste tunisienne Ahlem Khédri, spécialiste de l'art du manga. En 2023, celle-ci avait d'ailleurs remporté le prix du concours annuel de manga organisé par le ministère japonais des Affaires étrangères.

L'ambassade a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la présence culturelle tunisienne au Japon et à développer des initiatives destinées aux différentes franges de la société japonaise, en particulier les enfants, perçus comme un pont de communication et de rapprochement entre les peuples.

La cérémonie de présentation du livre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, du maire de Chiyoda, Takaaki Higuchi, ainsi que de plusieurs représentants des médias écrits et audiovisuels japonais.