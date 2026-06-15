Tunisie: Zaghouan - Les femmes en première ligne face aux changements climatiques

Le gouvernorat de Zaghouan accueille du 23 au 26 juin courant la première édition du projet « Renforcement du leadership pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles face aux défis climatiques ».

Il s'agit d'un projet piloté par le Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF), en partenariat avec la délégation régionale de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a présidé une séance de travail au siège du gouvernorat pour lancer officiellement le dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des politiques nationales d'autonomisation économique et sociale des femmes et de leur positionnement comme actrices à part entière de la transition climatique.

Le projet ne se limite pas aux discours. Il combine études exploratoires, ateliers de formation sur le leadership et le changement climatique, et documentation médiatique des réalités locales.

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Il cible les femmes et jeunes filles des zones exposées aux mutations environnementales des territoires souvent en première ligne.

Le programme met aussi en lumière des réussites concrètes : des femmes tunisiennes qui ont monté des projets viables en milieu rural, valorisé les ressources locales et ouvert la voie à d'autres.

Le gouverneur a clôturé la séance avec un message clair : les autorités régionales sont résolus à réunir toutes les conditions de réussite de ce projet, appelant à renforcer la coordination entre tous les intervenants afin soutenir la résilience des femmes et consolider leur contribution au développement durable de la région.