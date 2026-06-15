Afrique: Côte d'Ivoire-Equateur - Les Éléphants arrachent la victoire pour leur retour à la Coupe du monde

Pour son grand retour en Coupe du monde, douze ans après sa dernière participation en 2014, la Côte d'Ivoire a parfaitement lancé son aventure américaine.

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026, les Éléphants ont décroché une précieuse victoire face à l'Équateur (1-0) au Lincoln Financial Field de Philadelphie, lors de leur premier match du groupe E. Longtemps indécise et très disputée, la rencontre a finalement basculé dans les dernières minutes grâce à un homme : Amad Diallo. Entré en cours de jeu, l'attaquant de Manchester United a délivré tout un peuple en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 89e minute.

Pourtant, les hommes du sélectionneur ivoirien ont souffert durant une bonne partie de la rencontre. Les Équatoriens ont affiché une grande maîtrise collective et se sont montrés les plus dangereux au cours du premier acte. À deux reprises, la barre transversale est venue sauver les Éléphants, tandis que le gardien Yahia Fofana a su répondre présent dans les moments décisifs.

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Au retour des vestiaires, les champions d'Afrique ont progressivement retrouvé des couleurs. Plus entreprenants offensivement, ils se sont procuré plusieurs occasions franches, notamment par Wahi et Diomandé, sans toutefois parvenir à faire la différence. Le coaching ivoirien allait finalement s'avérer payant. À la 55e minute, Amad Diallo faisait son entrée sur la pelouse. Son impact ne tarda pas à se faire sentir. Très actif sur son côté, il multiplia les appels et les accélérations avant de surgir au moment opportun.

À la 89e minute, profitant d'un excellent centre de Wilfried Singo, il reprenait le ballon avec sang-froid pour tromper le gardien équatorien et offrir la victoire aux siens. Au coup de sifflet final, la joie était immense dans le camp ivoirien. Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire empoche trois points précieux et se positionne à la deuxième place du groupe E derrière l'Allemagne, large vainqueur de Curaçao (7-1).

Buteur décisif, Amad Diallo a affiché les ambitions du groupe : « Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire », a-t-il déclaré après la rencontre. Les Éléphants devront désormais confirmer cette belle entrée en matière lors de leur prochain défi face à l'Allemagne, prévu le 20 juin. Un choc qui pourrait déjà ouvrir les portes de la qualification pour les huitièmes de finale.

A noter que la Côte d'Ivoire compte quatre (4) participations à la Coupe du monde de football de la FIFA. Les Éléphants ont marqué l'histoire du ballon rond en se qualifiant pour les éditions de 2006 (Allemagne), 2010 (Afrique du Sud), 2014 (Brésil), et plus récemment pour le tournoi mondial de 2026 organisé en Amérique du Nord