Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Diallo et Diomandé, un duo offensif à la mission de sublimer les Eléphants

Dakar — Le duo offensif constitué d'Amad Diallo et de Yan Diomandé s'annonce comme l'atout majeur de la Côte d'Ivoire qui entre ce lice ce dimanche à 23 h dans la Coupe du monde 2026 face à l'Equateur.

Âgés respectivement de 23 et 19 ans, les deux ailiers incarnent la nouvelle génération du football ivoirien, appelée à porter les ambitions d'un pays qui mise sur la vitesse, la technique et la créativité pour franchir un cap dans la compétition.

Formé à Boca Barco en Italie et aujourd'hui évoluant à Manchester United, Amad Diallo s'est imposé progressivement comme un élément important de l'animation offensive des Red Devils. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, il se distingue par sa qualité de dribble et sa percussion dans les petits espaces.

Cette saison, il a confirmé son rôle de joueur décisif dans la rotation offensive de son club (32 matchs en Premier League), avec des contributions régulières en championnat et sur la scène européenne. Il compte 19 sélections et 6 buts en équipe nationale de Côte d'Ivoire.

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De son côté, Yan Diomandé, révélé au RB Leipzig, poursuit une ascension rapide en Bundesliga. Ailier gauche explosif, il s'est illustré par sa vitesse d'exécution, sa capacité à attaquer la profondeur et son efficacité dans les transitions rapides. Auteur d'une saison de confirmation avec des statistiques offensives solides (13 buts en 36 matchs), il est aujourd'hui considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de son championnat.

Diomandé compte 10 sélections en équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour 3 buts marqués.

Le profil du jeune Ivoirien attire l'attention sur le marché européen. Selon plusieurs sources, Diomandé est courtisé par plusieurs clubs majeurs, dont le Paris Saint-Germain et Liverpool.

Dans le dispositif ivoirien, les deux joueurs devraient évoluer dans un système où la transition rapide et l'exploitation des couloirs seront privilégiées, avec l'appui d'un milieu expérimenté.

La Côte d'Ivoire pourra notamment compter sur Franck Kessié, leader du milieu de terrain, Ibrahim Sangaré, chargé de l'équilibre défensif et de la première relance, ainsi que Jean-Michaël Seri, attendu dans l'orientation du jeu et la création des décalages.

En défense, la stabilité repose sur une charnière athlétique et expérimentée composée notamment d'Evan Ndicka et d'Ousmane Diomandé, épaulés par Odilon Kossounou et Wilfried Singo, capables d'apporter à la fois solidité et projection.

En soutien offensif, plusieurs options sont disponibles, notamment Nicolas Pépé, Evann Guessand et Elye Wahi, susceptibles d'apporter de la profondeur et du danger en cours de match.

Face à une équipe d'Équateur réputée disciplinée et solide, la Côte d'Ivoire va sans doute miser sur la créativité de Diallo et la verticalité de Diomandé pour faire la différence d'entrée et confirmer le bon niveau de jeu montré contre la France en amical (2-1) à Nantes, le 4 juin dernier.

L'Allemagne et le Curaçao sont les deux équipes qui complètent ce groupe E. Elles vont s'opposer plus tôt ce dimanche à 17h GMT à Houston aux États-Unis.

Plus tard dans la soirée, à 20h GMT, les Pays-Bas joueront face au Japon, pour le compte de la première journée du groupe F.

L'Écosse a battu, 1-0, Haïti, ce dimanche, dans le groupe C. L'Australie a dominé la Turquie, 2-0, dans le groupe D.

Les Ivoiriens sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 :

Gardiens : Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.

Milieux de terrain : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri.

Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.