Afrique: Coupe du Monde - La Cote d'Ivoire et la Tunisie lancent leur tournoi, ce soir

Dakar — La Côte d'Ivoire (groupe E) et la Tunisie (F), deux des dix représentants africains à la Coupe du monde entrent en lice ce dimanche.

La Côte d'Ivoire affronte l'Équateur pour son entrée en lice au Mondial 2026, ce dimanche à Philadelphie dans le groupe E.

Pour leur quatrième participation à la Coupe du Monde, les éléphants veulent passer le premier tour. Pour réaliser cet objectif, les champions d'Afrique 2023 doivent commencer par un bon résultat face à l'Equateur.

Dans ce groupe E, à Houston, l'Allemagne, quadruple championne du monde, affronte Curaçao, le plus petit pays à s'être jamais qualifié pour une Coupe du Monde.

Dans le groupe F, le match phare va opposer Japon et les Pays-Bas. Dans ce groupe relevé , un des représentants du continent la Tunisie défie la Suède dans la nuit de dimanche à lundi à l'Estadio BBVA, à Guadalupe au Mexique.

Les Aigles de Carthage avec un effectif remanié veulent démarrer par une victoire .

Voici le programme de ce dimanche de la Coupe du monde :

17h: Allemagne - Curaçao, groupe E

20h: Pays-Bas - Japon, groupe F

23h: Côte d'Ivoire - Équateur, groupe E

2h: Suède - Tunisie, groupe F