Afrique: Coupe du Monde - La Cote d'Ivoire et la Tunisie lancent leur tournoi, ce soir

Dakar — La Côte d'Ivoire (groupe E) et la Tunisie (F), deux des dix représentants africains à la Coupe du monde entrent en lice ce dimanche.
La Côte d'Ivoire affronte l'Équateur pour son entrée en lice au Mondial 2026, ce dimanche à Philadelphie dans le groupe E.
Pour leur quatrième participation à la Coupe du Monde, les éléphants veulent passer le premier tour. Pour réaliser cet objectif, les champions d'Afrique 2023 doivent commencer par un bon résultat face à l'Equateur.
Dans ce groupe E, à Houston, l'Allemagne, quadruple championne du monde, affronte Curaçao, le plus petit pays à s'être jamais qualifié pour une Coupe du Monde.
Dans le groupe F, le match phare va opposer Japon et les Pays-Bas. Dans ce groupe relevé , un des représentants du continent la Tunisie défie la Suède dans la nuit de dimanche à lundi à l'Estadio BBVA, à Guadalupe au Mexique.
Les Aigles de Carthage avec un effectif remanié veulent démarrer par une victoire .
Voici le programme de ce dimanche de la Coupe du monde :
17h: Allemagne - Curaçao, groupe E
20h: Pays-Bas - Japon, groupe F
23h: Côte d'Ivoire - Équateur, groupe E
2h: Suède - Tunisie, groupe F