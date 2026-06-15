Afrique: Coupe du Monde - La Cote d'Ivoire et la Tunisie lancent leur tournoi, ce soir

14 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Côte d'Ivoire (groupe E) et la Tunisie (F), deux des dix représentants africains à la Coupe du monde entrent en lice ce dimanche.

La Côte d'Ivoire affronte l'Équateur pour son entrée en lice au Mondial 2026, ce dimanche à Philadelphie dans le groupe E.

Pour leur quatrième participation à la Coupe du Monde, les éléphants veulent passer le premier tour. Pour réaliser cet objectif, les champions d'Afrique 2023 doivent commencer par un bon résultat face à l'Equateur.

Dans ce groupe E, à Houston, l'Allemagne, quadruple championne du monde, affronte Curaçao, le plus petit pays à s'être jamais qualifié pour une Coupe du Monde.

Dans le groupe F, le match phare va opposer Japon et les Pays-Bas. Dans ce groupe relevé , un des représentants du continent la Tunisie défie la Suède dans la nuit de dimanche à lundi à l'Estadio BBVA, à Guadalupe au Mexique.

Les Aigles de Carthage avec un effectif remanié veulent démarrer par une victoire .

Voici le programme de ce dimanche de la Coupe du monde :

17h: Allemagne - Curaçao, groupe E

20h: Pays-Bas - Japon, groupe F

23h: Côte d'Ivoire - Équateur, groupe E

2h: Suède - Tunisie, groupe F

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.