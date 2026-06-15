Afrique: Un ouvrage revisite les textes fondateurs de la pensée égyptienne antique

Dakar — L'égyptologue burkinabè, Yoporeka Somet, a assuré samedi à Dakar que son ouvrage intitulé "L'Egyptien ancien par les textes", rassemble des extraits de textes issus de plusieurs disciplines, mettant notamment en lumière la philosophie, les mathématiques, les droits ou encore la cosmogonie des anciens Égyptiens.

Cet ouvrage de 252 pages, publié en 2023, aux éditions "Teham", se présente comme un recueil d'exercices et des textes authentiques égyptiens.

Préfacé par l'égyptologue congolais, Pr Théophile Obenga, cet ouvrage est destiné à quiconque désireux d'approfondir ses connaissances sur la langue égyptienne ancienne et d'aborder divers aspects de la civilisation de l'Égypte antique, a expliqué lors de la présentation du livre dans la capitale sénégalaise.

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"Ce qu'on peut retenir de cet ouvrage, c'est que j'ai présenté une série d'extraits de textes de différentes disciplines qui comprennent notamment, les mathématiques, la cosmogonie, c'est-à-dire comment les anciens égyptiens expliquaient l'origine de l'univers, l'origine du monde, l'apparition ou la venue à l'existence des êtres humains, des plantes, des animaux, et quelles relations il y avait entre tous ces existants", a-t-il dit, signalant que le livre contient également philosophiques très liés "très liés à ceux de la cosmogonie", ou encore d'autres consacrés au droit.

Il a martelé que la connaissance de la langue et de l'écriture permet d'accéder à une série de savoirs, compris dans les différentes disciplines apprises aujourd'hui à l'école et à l'université, à travers les textes".

Il soutient la possibilité de pouvoir lire les textes, comprendre les éléments de grammaire et de vocabulaire, une fois que l'apprenant suive toutes les étapes résumées dans l'ouvrage.

Il a également souligné l'importance pour la jeunesse africaine de s'approprier de l'histoire de l'égyptien ancienne pour pouvoir faire avancer cette école.

Burkinabè d'origine, Pr Yoporeka Somet, est égyptologue et docteur en philosophie. Il est Professeur à la "Dedan Kimathi University of Technology" à Nyeri au Kenya et directeur du Centre for "african renaissance studies" de cette Université.

Il compte compte à son actif plusieurs publications dont "l'Afrique dans la philosophie", l'Égypte ancienne : un système africain du monde", entre autres.