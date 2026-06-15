Ile Maurice: L'ambassadrice de Chine dénonce des accusations «fabriquées» visant à nuire aux relations sino-mauriciennes

«La Chine apprécie hautement l'attachement de Maurice au principe d'une seule Chine. De notre côté, nous soutenons fermement Maurice dans la protection de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale.» Propos de l'ambassadrice de Chine à Maurice, Huang Shifang, qui intervenait au cours d'une rencontre avec la presse jeudi.

Lors de cet échange avec les journalistes, organisé dans les locaux de l'ambassade à Belle-Rose et consacré à plusieurs sujets touchant aux relations entre les deux pays, la diplomate a salué la position constante de Port-Louis concernant le principe d'une seule Chine.

Abordant ensuite les allégations faisant état d'une éventuelle implication chinoise dans le dossier des Chagos, la diplomate les a rejetées catégoriquement.

Selon elle, ces allégations sont dénuées de fondement et visent avant tout à fragiliser les relations entre les deux pays. «Nous savons tous que ces accusations sont totalement contraires aux faits. Il existe toujours des personnes animées d'arrière-pensées dont la méthode consiste à fabriquer des informations et à salir l'image de la Chine afin de porter atteinte aux relations entre la Chine et Maurice», a-t-elle soutenu.

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Huang Shifang a estimé que certains récits circulant autour de ce dossier répondent davantage à des intérêts politiques qu'à une recherche de la vérité. «Ces discours sont politiquement motivés et servent les intérêts de groupes spécifiques», a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite lancé un appel à ceux qui relaient ces accusations. «Nous exhortons les parties concernées à s'abstenir de formuler et de diffuser des accusations sans fondement et à considérer les relations sino-mauriciennes avec objectivité et impartialité», a insisté l'ambassadrice. Au cours de cette rencontre, d'autres sujets de coopération ont également été abordés, notamment les échanges économiques, touristiques et culturels.

Interrogée sur les liaisons aériennes directes entre Maurice et la Chine, un dossier attendu par les opérateurs touristiques des deux pays, Huang Shifang a reconnu leur importance. «Les liaisons aériennes sont d'une importance capitale. Nous en sommes tous conscients et nous continuons à travailler sur cette question», a-t-elle indiqué.