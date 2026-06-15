Ile Maurice: Du direct, des analyses et du streaming pour vivre le Mondial sur la MBC

La Coupe du monde de football est l'événement le plus attendu par les mordus du ballon rond. Pour permettre à son public de vivre pleinement la compétition, la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), station nationale de radio et télévision, a déployé un dispositif complet sur toutes ses plateformes.

Sur la chaîne Sports 11, 34 matches seront diffusés gratuitement, tandis que les spectateurs souhaitant suivre l'intégralité du tournoi pourront s'abonner à l'application MBC Play pour Rs 300 et accéder aux 104 rencontres. Selon Benito Paris, responsable du département Sports de la MBC, l'application offre la possibilité de regarder les matchs sur divers appareils, y compris les Smart TVs, ce qui garantit une grande flexibilité pour les téléspectateurs.

Chaque matin, une émission spéciale consacrée à la Coupe du monde sera diffusée sur la radio RM1 à 7 h 10, avec les résultats, des analyses et des informations sur les rencontres de la nuit. Les week-ends, les journaux de la Coupe du monde seront présentés à 8 h 10. En complément, des segments d'information dédiés proposeront résumés, résultats et images des matchs afin de tenir le public informé tout au long de la journée.

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Consciente des décalages horaires qui posent parfois problème, la MBC a prévu des émissions en direct dès 21 h 30 pendant la phase de groupes, sauf pour certaines journées où des matchs débutent plus tôt en raison des cérémonies d'ouverture. Cette organisation vise à offrir une couverture continue et adaptée aux différents calendriers des rencontres.

MBC Sports 11 enrichira également sa grille avec des émissions animées par des consultants sportifs reconnus, avec notamment Ashley Mocudé, Saoud Lallmohamed, des spécialistes comme Kofi Kawata et Colin Bell qui assureront des analyses approfondies. De nombreux invités sportifs se succéderont tout au long de la compétition pour commenter les performances, décrypter les choix tactiques et apporter des éclairages variés.

Pour sa part, Suraj Gopaul, Head of Technology de la MBC, explique que MBC Play est une application Over-The-Top (OTT) qui permet de diffuser du contenu via Internet sans recourir aux réseaux de diffusion traditionnels. «La MBC a conçu son propre content delivery network (CDN) pour améliorer le streaming de son contenu localement. Nous avons déjà préparé MBC Play pour les cinq à six prochaines années avec la possibilité de diffuser des événements en direct et d'intégrer la vidéo à la demande (VOD) et la Catch Up TV. Nous avons conclu un accord avec New World TV, représentant africain basé en Europe, permettant d'inclure six chaînes sport.»

Il précise aussi qu'en raison des droits de diffusion limités accordés par la FIFA, il y a un accès gratuit à 34 matchs seulement, sélectionnés spécifiquement pour la région africaine. Pour des matchs supplémentaires, ceux-ci sont dans un package payant. La MBC ne détient pas légalement le droit de diffuser plus de ces 34 matchs, ce qui restreint les événements diffusés, surtout s'il s'agit de compétitions impliquant des équipes européennes.

La MBC mise sur une couverture multimédia complète -- diffusion télévisée, application payante, émissions matinales et nocturnes, ainsi que des interventions de consultants -- pour répondre aux attentes des fans et leur offrir une expérience riche autour de la Coupe du monde.