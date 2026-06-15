Togo: Une semaine pour plaider et convaincre

Le coup d'envoi de la Semaine mondiale de l'action pour l'éducation a été donné au Togo.

Pilotée par le ministère de l'Éducation nationale, cette initiative annuelle constitue un moment privilégié de plaidoyer pour un financement plus ambitieux du secteur éducatif, en phase avec l'Objectif de développement durable n°4, qui appelle à garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous.

Tout au long de la semaine, des panels, débats et animations se tiendront à travers l'ensemble du territoire national, réunissant acteurs institutionnels, partenaires techniques et financiers, enseignants et représentants de la société civile autour d'un même objectif : mobiliser davantage de ressources pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves togolais.

Car l'enjeu est de taille : investir dans l'éducation aujourd'hui, c'est construire le capital humain dont le Togo a besoin pour relever les défis économiques et sociaux de demain.