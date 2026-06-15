Togo: Prévoir et agir

15 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Quatre nouvelles stations météorologiques automatiques synoptiques vont être installées à Aného Glidji, Assahoun, Morétan et Takpamba, sous la responsabilité de l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET).

Ces équipements vont mesurer en temps réel et de manière autonome plusieurs paramètres atmosphériques, vent, précipitations, pression, humidité, visibilité, sans nécessiter de présence humaine permanente.

Leur principal atout : renforcer le système d'alerte précoce en permettant aux services météo d'émettre des alertes en cas de fortes pluies ou d'orages jusqu'à trois heures avant leur survenue, un délai précieux pour protéger les populations les plus exposées.

Dans un contexte de changement climatique et de multiplication des phénomènes extrêmes, ces investissements s'imposent comme une nécessité pour améliorer la résilience du territoire.

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